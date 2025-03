Infantino regala i Mondiali alla beatificazione di Trump, tipo Mussolini nel 1934 (Guardian)

“Con una genuflessione da leccapiedi che titilla l’ultima delle zone erogene del presidente Usa che non era ancora stata attivata”

Trump e Infantino nella stessa stanza ad organizzare i Mondiali americani del 2026. E cosa potrebbe mai andare storto. Se il Guardian aveva anticipato l’argomento con una meravigliosa vignetta in cui David Squires descrive i due come sovrapponibili per le cose che fanno e dicono (ma Infantino è solo un suddito di Trump) – questa – poi ci torna più seriamente con un’analisi di Leander Schaerlaeckens. Appuntita come solo all’estero siamo abituati a leggerne.

Una genuflessione da leccapiedi a Trump

“Entrambi gli uomini erano nel loro elemento. Uno, Donald Trump, ha ricevuto una genuflessione da leccapiedi. L’altro, il presidente della Fifa Gianni Infantino, ha avuto l’occasione di crogiolarsi nella vicinanza del vero potere. Trump lo ha affettuosamente definito “Il re del calcio, credo, in un certo senso”. Il loro potrebbe essere un matrimonio di convenienza, ma sembra essere molto felice”.

Il Guardian la racconta come una farsa: “Infantino ha fatto affermazioni non documentate di un impatto economico di 40 miliardi di dollari e della creazione di 200.000 posti di lavoro, il tutto realizzato dalla Coppa del Mondo per club del 2025 e dalla successiva Coppa del Mondo vera e propria. Trump ha firmato in modo dimostrativo un pezzo di carta che ha reso ufficiale la task force per la Coppa del Mondo”.

Una “faccenda poco più che simbolica. Una task force del genere non richiede un decreto presidenziale, tanto per cominciare. Ma anche perché Infantino sa benissimo, come tutti gli altri nella stanza, che è improbabile che il presidente si rimbocchi le maniche per una causa che sembra comprendere a malapena”.

“Gli Stati Uniti possono vincere?” ha chiesto Trump a un certo punto, interrompendo Infantino, che ha ignorato la domanda. Poi il Presidente degli Usa ha detto che “è la prima volta in assoluto che accade in questa parte del mondo”, dimenticando le ben tre Coppe del Mondo organizzate tra Nord America e Messico nel 1970, nel 1986 e nel 1994.

Infantino “ha consegnato a Trump un pallone ufficiale con la firma di quest’ultimo stampata sopra, titillando l’ultima delle zone erogene del presidente che non era ancora stata attivata“.

Infantino ha glorificato Trump

“Se non fosse già ovvio, la 23a edizione della Coppa del Mondo sarà ricordata come la Coppa del Mondo di Donald Trump (marchio in attesa di registrazione). Proprio come altri mega-eventi sono stati dirottati per fini politici, questa Coppa del Mondo sarà sfruttata per la glorificazione di un leader a un livello mai visto da quando Benito Mussolini dominò la Coppa del Mondo del 1934 in Italia o la messa in scena del regime di Videla della Coppa del Mondo del 1978 in Argentina. Mentre un quarto delle partite sarà ospitato da Canada e Messico, introducendo una serie separata di problemi dovuti al tintinnio di sciabole irregolare di Trump con i suoi vicini, la narrazione dominante del torneo è apparentemente già stata impostata”.

“Il presidente della Fifa, orgoglioso detentore della medaglia dell’Ordine dell’amicizia della Federazione Russa, ha scritto una specie di manuale di gioco su come ingraziarsi gli autocrati, o capi di stato eletti democraticamente con inclinazioni autocratiche, e stringere accordi reciprocamente vantaggiosi con loro. A loro viene prestata la Coppa del mondo per qualsiasi macchia abbiano bisogno di lavare via dallo sport e gli viene dato un posto di rilievo nei momenti chiave del torneo, e a Infantino viene dato un ambiente flessibile da cui ricavare i profitti che manterranno in funzione la sua macchina di clientela”.

Il Guardian scrive di “completo Infantino-ing della Fifa, che rispecchia la Trump-ificazione dei co-organizzatori della prossima Coppa del Mondo. Ognuno che imbroglia il più possibile“.

