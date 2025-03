Immobile: «Senza il calcio, avrei fatto il benzinaio. Il miglior allenatore mai avuto? Zeman»

A “Chiamarsi Bomber”. «Il mio erede Francesco Pio Esposito. Il giocatore più sottovalutato è Ravel Morrison, un fenomeno, non lo conosce nessuno»

Ciro Immobile, attualmente in forza al Besiktas, ha approfittato della pausa delle nazionali per tornare in Campania ed inaugurare la sua “Immobile Academy”. A margine dell’evento, l’ex attaccante della Nazionale è stato intercettato dai colleghi di “Chiamarsi Bomber” ai quali ha rilasciato una simpatica intervista.

«Puntavo a creare questa Academy da quando ho iniziato a giocare a calcio a livello professionistico, e poi avevamo voglia con la famiglia di dare una struttura importante a questi ragazzi», ha esordito il nativo di Torre Annunziata. «I giovani di oggi tendono a rimanere a casa, al contrario di quando ero piccolo io che ero sempre fuori a giocare, per questo ho creato una struttura dove tutti possono venire a giocare a calcio. Ci auguriamo che si creeranno altre strutture come la nostra per poter dare un futuro ai ragazzi. So che anche il Napoli e altri club professionistici si stanno muovendo in questa direzione. Noi siamo pronti ad accogliere chiunque ami questo sport», ha aggiunto.

Dal “Mi manca la Lazio” alle 10 domande secche: Ciro Immobile a tutto campo

Nel corso della chiacchierata, riferisce “Chiamarsi Bomber“, Immobile non ha nascosto di avere nostalgia per la squadra che più gli ha regalato soddisfazioni nel corso della sua carriera. «Mi manca la Lazio», ha detto l’attaccante quando chiamato a parlare del doloroso addio materializzatosi la scorsa estate.

Poi, spazio anche a 10 domande secche con altrettante risposte secche:

«1. Il difensore più forte che ho affrontato? Chiellini;

2. Se potessi tornare indietro cambieresti qualcosa? No niente;

3. Il tuo gol più bello? Il gol di tacco in Cagliari Lazio;

4. Il giocatore più sottovalutato con cui hai giocato? Un nome che in pochi conoscono: Ravel Morrison, un fenomeno;

5. Se non avessi fatto il calciatore cosa avresti fatto? Il benzinaio;

6. 2 contro 2 scegli un partner? Donnarumma, quando gli segnano?!

7. In chi ti rivedi? Francesco Pio Esposito dello Spezia.

8. Ti sei mai preso al Fantacalcio? No mai;

9. CR7 o Messi? Messi;

10. Il miglior allenatore che hai avuto? Zeman.»

