Immobile: «Il Napoli a volte sembra bloccato dalla paura di vincere. Conte non pensa ad altro che allo scudetto»

L’ex capitano della Lazio Ciro Immobile, intervistato da Repubblica, ha parlato della scuola calcio che ha creato in provincia di Napoli e del suo arrivo in Turchia.

Immobile: «Il Napoli a volte sembra bloccato dalla paura di vincere»

A Torre Annunziata e Torre del Greco è nata la Immobile Academy:

«E’ sempre stato il mio sogno creare una scuola calcio dove sono cresciuto. E’ una zona difficile, mancano strutture. Non che a Roma, dove ho vissuto otto anni, sia molto diverso: ci sono scuole calcio con 10 squadre che si allenano sullo stesso campo. Ho deciso di puntare sul nostro territorio perché ci sono tanti ragazzini e ragazzine di talento, non voglio che si chiudano in casa con la PlayStation e i telefoni, o peggio, che imbocchino strade sbagliate».

La sua a Istanbul è una bella storia?

«Sì, mi trovo bene. Adesso ho un’esperienza diversa rispetto a Dortmund e Siviglia, so gestire meglio certe situazioni: ho imparato l’inglese, ma le interviste le faccio in spagnolo. Al Besiktas ci sono due traduttori che conoscono queste due lingue. L’accoglienza dei tifosi turchi è stata speciale, mi fanno sentire una stella nel club. Il fattore chiave per la crescita del calcio turco è la rivalità tra i tre club di Istanbul [Galatasaray, Besiktas, Fenerbahçe]; per crescere è stato necessario investire. Hanno preso allenatori come Mourinho e campioni come Mertens, Dzeko, Icardi, Osimhen».

Li sente?

«Ci confrontiamo quando le nostre squadre si sfidano. Mertens è stato decisivo per la mia scelta: gli ho chiesto tanti consigli prima di venire».

Chi vincerà lo scudetto in Italia?

«L’Atalanta ha sicuramente meno pressione. Napoli è una piazza complicata, Conte cerca di togliere ogni ansia ai giocatori, ma in realtà non pensa ad altro che a prendersi il titolo. Il Napoli ha tutto per farcela, ma a volte sembra bloccato dalla paura di vincere. L’Inter del mio amico Simone Inzaghi è talmente avanti in Champions, che rischia di pagare il doppio impegno».

