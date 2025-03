Il paradosso di Zirkzee: ha il fisico di un giocatore di football americano ma fatica a proteggere palla (Times)

Non va nemmeno a contrasto sulle palle alte. Eppure quando ha la palla tra i piedi è capace di ballare e manovrare negli spazi più stretti.

Il Times cerca di decifrare Joshua Zirkzee. A Bologna ha fatto faville, il Manchester United lo ha preso, pagandolo pure parecchio, credendo di aver trovato un goleador. La realtà però è un’altra. Il risultato è che i primi “nove mesi di Zirkzee all’Old Trafford sono stati una specie di montagna russa“.

“È passato dall’apice del gol al debutto contro il Fulham ad agosto al basso di essere stato fischiato da una piccola parte dei tifosi dello United nella sconfitta contro il Newcastle United quattro mesi dopo”.

Zirkzee tecnicamente è forte, fisicamente non protegge mai palla

Qualche gol, anche importante, lo ha segnato. “Zirkzee ha segnato il rigore decisivo contro l’Arsenal, avversario dello United domenica, nel terzo turno della Fa Cup“. Lo scorso weekend, però “il suo tiro dal dischetto fallito ha causato l’eliminazione della sua squadra dal Fa Cup per mano del Fulham“.

“Poi è tornato in auge giovedì, segnando il gol di apertura nel pareggio per 1-1 dello United contro la Real Sociedad“.

Il Times ha pochi dubbi sulle qualità di Zirkzee. “Ha impressionato anche in altri aspetti del suo gioco. Ha stupito la folla con un meraviglioso colpo di tacco a Patrick Dorgu e tre minuti dopo aver segnato alla Real Sociedad, Zirkzee ha strappato la palla a Beñat a centrocampo, con grande gioia di Ruben Amorim“.

«Si è meritato il gol perché sta lavorando molto bene, sta migliorando molto ed è stato importante per noi», ha detto Amorim dopo l’1-1 con la Real Sociedad.

“Nella stessa partita, tuttavia, c’erano anche motivi per lamentarsi della prestazione di Zirkzee. Quando André Onana ha giocato la palla lunga nel primo tempo, Zirkzee non è nemmeno andato a contrasta provando il colpo di testa con Aritz Elustondo, nonostante sia più alto di lui di quindici centimetri. Questo riassume perfettamente il paradosso di Zirkzee. Alto 1,93 metri, ha il fisico di un giocatore di football americano, ma per gran parte della stagione ha fatto fatica a proteggere la palla“.

Sta tutti qui il paradosso dell’olandese. “Quando ha la palla tra i piedi, è capace di ballare e manovrare negli spazi più stretti, probabilmente perché è cresciuto giocando a calcetto nelle gabbie da calcio alla periferia di Rotterdam“.

Ma in quanto a fisicità lascia piuttosto a desiderare. Eppure il ragazzo “fa di tutto questo per trovare la migliore condizione fisica possibile“.

Forse aveva ragione ten Hag che lo ha preso dal Bologna per “fare gli assist piuttosto che segnare“. Anche lo stesso Zirkzee al suo arrivo a Manchester si è descritto come “un giocatore creativo“, “il che spiega perché è migliorato ultimamente giocando dietro Hojlund piuttosto che giocare da punta centrale“.

