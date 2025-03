Il Napoli sta cercando il vice Di Lorenzo per la prossima stagione: piace Sugawara del Southampton (Romano)

Il Napoli sta cercando il vice di Giovanni Di Lorenzo per la prossima stagione. Pasquale Mazzocchi sembra essere sempre più lontano dalla riconferma in azzurro.

Secondo quanto riportato dall’esperto di calciomercato Fabrizio Romano:

Il Napoli ha aggiunto Yukinari Sugawara alla sua lista di giocatori per il ruolo di terzino destro. È uno dei nomi monitorati per l’estate.

