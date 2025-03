Vittoria importantissima. Dibattito sui cambi: tardivi e difensivi? Bene gli attaccanti, ma siamo innocui sui calcia piazzati

Il Napoli non chiude le partite ed è un problema

Cesare – Caro Guido vittoria importantissima del Napoli che ci permette di stare attaccati all’Inter a meno un punto con Atalanta-Inter la prossima domenica. Il Napoli ha fatto un gran primo tempo con il solito problema di non concretizzare il predominio di gioco e di non chiudere la partita. E infatti nel secondo tempo, come al solito nelle partite che chiudiamo al primo tempo in vantaggio 1-0, abbiamo sofferto. C’è stata la paura di pareggiare la partita nel finale come accaduto come contro la Roma e la Lazio. Ma fortunatamente nonostante il patema d’animo e le incertezze di Meret nel finale, siamo riusciti questa volta a vincere.

Guido – Cesare è una costante, quando chiudiamo il primo tempo in vantaggio sembriamo accontentarci e lasciamo prendere il sopravvento agli avversari rischiando poi di non vincere. È come se la squadra si abbassasse decidendo di giocare di ripartenza ma invece rischia soltanto. Anche perché i centrocampisti, ed ancor più le due punte non sono versate per ripartire. Invece abbiamo fatto le migliori riprese quando abbiamo chiuso il primo tempo in svantaggio o in parità andando poi nel secondo tempo alla ricerca della vittoria.

Cesare – A questo punto dobbiamo dire che non è un fatto fisico ma mentale perché è impossibile che la forma fisica vada a partite alterne. Comunque diciamo che vi è stata una buona riconferma a centrocampo del doppio play con Lobotka e Gilmour soprattutto nel secondo tempo. E una buona prova è venuta anche da parte dei due attaccanti. Lukaku ha giocato una ottima partita con un gol e un assist e Raspadori si è mosso molto bene segnando il terzo gol in 4 partite e sfiorando più volte la doppietta.

Guido – Devo dire che pur apprezzando la prestazione nel complesso ho visto il centrocampo un po’ in ritardo nel chiudere in occasione del gol della Fiorentina. È da constatare di nuovo purtroppo l’innocuità del Napoli sui calci da fermo e in particolare sui calci d’angolo che ormai sono una comodità per gli avversari. Sempre pallette mosce che cadono con lentezza in mezzo all’area a beneficio della difesa avversaria.

Cesare – Ho la sensazione che Conte abbia fatto i cambi troppo tardi con un McTominay stremato (quando già in settimana si era fermato per un affaticamento) nel finale arrivando a fargli chiedere la sostituzione. E infatti quando sono entrati Billing e Simeone si è visto subito che è aumentata la fisicità e la pressione sugli avversari e Simeone si è anche divorato un gol clamoroso. E poi ti devo dire che l’entrata di Olivera con il passaggio di Spinazzola a quinto a destra e il passaggio poi nello stesso ruolo di Di Lorenzo con l’entrata di Juan Jesus come braccetto di sinistra non mi hanno convinto. È chiaro che siamo contenti che è andata bene e abbiamo vinto ma sotto la pressione finale degli avversari in cerca del pareggio questi cambi non penso siano stati un bel segnale per la squadra. Si rischia di abbassarsi ulteriormente mentre invece una spinta maggiore come ad esempio l’ingresso di Okafor a sinistra avrebbero potuto avere un significato diverso. Ma chiaramente come dicevamo è andata bene ma in passato questo atteggiamento lo abbiamo pagato caro.

Guido – Conosciamo Conte. Non cambia se non costretto da infortuni, stanchezza o dalla necessità di cambiare modulo. In più ho trovato giusto il mettersi a cinque in difesa nel finale. Se poi mette Okafor e prende gol, apriti cielo. Comunque la situazione si fa interessante e la lotta si fa dura partita dopo partita. E adesso: Juventus-Atalanta e poi Atalanta-Inter. Partite in cui i nostri avversari per il vertice dovranno perdere punti. Il Napoli è in piena lotta per lo scudetto e sono sicuro che non mollerà fino alla fine.

LE SENTENZE

Meret – Cesare: mediocre; Guido: sufficiente

Di Lorenzo – Cesare: sufficiente; Guido:buono

Rrahmani – Cesare: sufficiente; Guido:buono

Buongiorno – Cesare: buono; Guido:buono

Spinazzola – Cesare: buono;Guido:buono

Politano – Cesare: sufficiente; Guido: così così ma generoso

Gilmour – Cesare: buono; Guido:buono

Lobotka – Cesare: buono ; Guido:buono

McTominay – Cesare: buono; Guido: ottimo

Lukaku – Cesare: ottimo; Guido:ottimo

Raspadori – Cesare. buono:; Guido:più che buono

Olivera – Cesare: s.v.; Guido:s.v.

Billing – Cesare: s.v.; Guido:s.v.

Simeone – Cesare: insufficiente; Guido:e va bene…può capitare

Juan Jesus – Cesare: s.v.; Guido:s.v.

Conte – Cesare: sufficiente:; Guido: buono

