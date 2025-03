Ha un calendario meno complicato, non ha più scontri diretti e, soprattutto, ha il migliore allenatore di livello internazionale

Il Napoli ha ritrovato compattezza dopo gli infortuni

I risultati della 28esima giornata sono particolarmente significativi per molti aspetti: la lotta per lo scudetto si conferma a tre (la Juve si è definitivamente autoesclusa dopo una sconfitta epocale). L’Inter ha faticosamente vinto contro l’ultima in classifica, l’Atalanta ha dato una lezione di gioco da ricordare da parte di chi l’ha subita e il Napoli ha confermato la sua forza rispetto ad un avversario di qualità e voglioso di riscatto.

A questo punto, cioè quando rimangono solo dieci giornate alla fine, si possono azzardare giudizi e formulare qualche pronostico. Il campionato è ormai un fatto privato di Napoli e Atalanta perché, con i gravosi impegni delle coppe e con la stanchezza evidente di molti giocatori importanti, riteniamo che non sarà facile per l’Inter mantenere gli attuali punti di vantaggio. Il prossimo scontro tra Inter e Atalanta, d’altra parte, non potrà non essere decisivo.

Il Napoli dovrà assolutamente vincere a Venezia

E il Napoli? È la squadra che dovrà assolutamente vincere a Venezia per confermare il ruolo di protagonista acquisito in questo campionato. In ogni caso, le speranze per un quarto scudetto sono basate su molti punti (una rosa di 15-16 titolari di grande valore, una compattezza ritrovata dopo il periodo degli infortuni, un calendario meno complicato e senza scontri diretti e, soprattutto, il migliore allenatore di livello internazionale).

Sono questi gli elementi concreti sui quali, a nostro avviso, il confronto ristretto tra Conte e Gasperini, scaramanzia a parte, può fare immaginare un esito positivo per un campionato emozionante. Quest’ultimo lo vincerà chi piloterà meglio formazioni di grande qualità. Le scelte del modulo, le sostituzioni dei giocatori, l’equilibrio motivazionale giocheranno un ruolo importante per vincere una competizione nella quale la nostra squadra e, ripetiamo, il nostro allenatore hanno meriti indiscussi.

