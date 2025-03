Il Napoli con il 4-3-3 ha il doppio di gol, una media vittoria più alta e gli xGoal più alti (SkySport)

Nelle ultime sette, cinque pareggi, una sconfitta e una vittoria, nove punti sono pochi per restare in orbita scudetto. Conte sa benissimo che il problema in attacco è concreto

A Sky fanno il punto della situazione con l’inviato a Castel Volturno Massimo Ugolini dopo il pareggio del Napoli a Venezia e la vittoria dell’Inter sull’Atalanta che ha aumentato il divario in classifica. Adesso la squadra di Conte è a -3 punti dalla vetta. Il tecnico deve risolvere il problema in attacco.

Conte sa benissimo che il problema in attacco del Napoli è concreto

Le parole di Ugolini:

«Meno 18 rispetto l’Atalanta, meno 20 ripesto all’Inter. Stiamo parlando dei gol perché i punti sono +3 dall’Atalanta e -3 dall’Inter. Da questo punto di vista una distanza colmabile considerando i 27 punti disponibili fino alla fine del campionato. Il calendario dovrebbe essere più morbido sulla carta, anche se poi è un discorso relativo. Venezia er aun turno favorevole per il Napoli e ha perso due punti. Indiscutibile che il Napoli deve ritrovare la via del gol, una continuità di vittoria. Nelle ultime sette, cinque pareggi, una sconfitta e una vittoria, nove punti sono pochi per restare in orbita scudetto.

Conte ha detto di lasciarlo fare ma sa benissimo che il problema in attacco è concreto. Probabilmente con il rientro di Anguissa e di Neres il Napoli potrà tornare al 4-3-3 che è un sistema attraverso il quale ha costruito la proprio classifica. Al netto delle scoperte Gilmour e Raspadori, con il 4-3-3 ha il doppio di gol, una media vittoria più alta e gli xGoal più alto. Un sistema di gioco più congeniale rispetto alle ultime partita. Il 3-5-2 è condizionato dagli infortuni».

