Il Napoli anche contro la Fiorentina supererà i 50mila spettatori (Repubblica)

Napoli anche contro la Fiorentina supererà i 50mila spettatori (Repubblica)

Napoli-Fiorentina si giocherà domenica alle 14. I biglietti sono quasi esauriti, com’è accaduto quasi sempre in questa stagione.

Scrive Repubblica Napoli con Pasquale Tina:

I tagliandi per la partita sono già terminati: ieri pomeriggio il sito ticketone aveva una scorta residua di tribuna Posillipo e del settore ospiti (ci saranno i sostenitori della Fiorentina, provenienti dalla Toscana). Gli altri settori sono giàesauriti da giorni e la soglia dei 50mila sarà superata ancora una volta. Finora è capitato 10 volte ed è lo straordinario dato che accompagna il Napoli di Conte in una lotta scudetto davvero avvincente. Lo snodo con la Fiorentina sarà decisivo e l’onda azzurra di entusiasmo rappresenterà un alleato prezioso, come già accaduto con l’Inter. Il big match contro i campioni d’Italia ha fatto registrare il record stagionale di presenze (53.851) che ha superato di pochissimo il dato contro la Juve (53.589).

La sfida con i viola non dovrebbe ritoccare il primato (il settore ospiti non dovrebbe essere esaurito) ma il Napoli taglierà per l’undicesima volta quota 50mila che poi è diventata la media stagionale degli spettatori nelle gare interne della squadra di Antonio Conte. Il totale è di 657.617 tifosi presenti al Maradona con 50.586 appassionati a gara, un numero assolutamente impressionante che è il quarto della serie A dopo Milan, Inter e Roma, sul podio della speciale classifica dello stadio “reale”.

Migliaia di tifosi del Napoli si sono riversati questa notte a Capodichino per accogliere la squadra dopo la vittoria contro l’Atalanta 3-2 a Bergamo.

💙 This is how Napoli fans are waiting for the team to arrive back at the airport after their win vs Atalanta

La situazione a Capodichino

La squadra è stata accolta anche con fuochi d’artificio e cori, tra cui il «Chi non salta, bergamasco è!». (video di Spazio Napoli)

Il Napoli è atterrato a Capodichino: che delirio per la squadra, migliaia di tifosi presenti ad accoglierla 🔥🎆

Anche il tecnico Antonio Conte ha apprezzato i festeggiamenti, che ha salutato i tifosi sorridente.

Visualizza questo post su Instagram

Successivamente, gli è stato fornito un megafono con il quale ha urlato alla gente «Forza Napoli!».

Insomma, una serata quasi da scudetto per il club, che ora si appresterà ad affrontare Juventus e Roma nelle prossime due settimane per confermare il primo posto in classifica.

