Il Napoli all’andata ha battuto tutte le prossime dieci squadre che affronterà (Sky)

Conte negli ultimi suoi cinque campionati ha tenuto nelle ultime dieci partite una media più o meno di 2.3 punti. Occhio alla partita di mezzogiorno

Si avvicina per il Napoli di Conte la sfida contro il Venezia che potrebbe significare sorpasso sull’Inter se la squadra di Inzaghi non dovesse vincere in casa dell’Atalanta. A Sky Sport fanno il punto della situazione insieme all’inviato a Castel Volturno, Francesco Modugno.

Le parole di Modugno a Sky:

«Il Napoli nelle ultime sette partite ha sempre preso gol, ben 11. Fuori dalla media Conte. Difesa vuole dire anche mercato con l’investimento su Marianucci: un’operazione da circa 9 milioni di euro. Il calendario è asimmetrico. Non vorrebbe fosse così Conte, le prossime 10 che affronterà le ha battute tutte all’andata. Per lui che è uno specialista di finali, negli ultimi suoi cinque campionati ha tenuto nelle ultime dieci partite una media più o meno di 2.3 punti, che vorrebbe dire per il Napoli superare 80 punti e quindi scudetto. Il Napoli ha consapevolezza del proprio valore, della propria forza. Giocare alle 12:30 però non è semplice per il Napoli, ne ha perse due su tre delle partite giocare alle 12:30».

