Il termine dei lavori continua a slittare. Il club ha avvisato gli abbonati. Non è certo nemmeno se sarà pronto all’inizio della prossima stagione

Il Barcellona non tornerà al Camp Nou questa stagione e non è chiaro quando potrà farlo (El Paìs)

Arriva la conferma definitva da parte del Barcellona: questa stagione non torneranno al Camp Nou. I catalani giocheranno il resto della stagione 2024/25 all’Estadi Olímpic Lluís Companys di Montjuïc e a comunicarlo è proprio il club blaugrana, che tramite un’e-mail ha informato i titolari di abbonamento allo stadio. El Pais fa il punto della situazione:

“Le scadenze stabilite continuano a essere rinviate. La prima data di ritorno confermata era novembre 2024, in concomitanza con il 125° anniversario di Barcellona. Successivamente è stato annunciato che sarebbe avvenuto all’inizio del 2025 , poi spostato ad aprile e infine con la speranza di un possibile ritorno prima della fine della stagione in una partita delle ultime giornate. Si sarebbe trattato però di un ritorno parziale, col 60% della capienza totale, poiché il terzo livello non era stato completato.

Non c’è ancora la data per il ritorno al Camp Nou

“Non c’è ancora una data per il ritorno al Camp Nou. Ma sarà questa stagione”, aveva detto a RAC1 a febbraio Elena Fort, vicepresidente del Barcellona e responsabile del progetto Espai Barça. Ma le scadenze non sono state rispettate, giustificandole con gli “imprevisti” che si sono verificati e che stanno ostacolando i lavori.

Pertanto, un’ipotetica semifinale di ritorno della Champions League, prevista per il 6 o 7 maggio, oltre al derby di campionato in programma il 10 o 11 maggio, si giocherà all’Estadi Olímpic. Ma non è nemmeno certo che la prossima stagione potrà iniziare al Camp Nou, uno stadio in cui non si sono giocate partite dal 2023.

Da allora, i tifosi del Barça sono migrati al Montjuïc. Per ora, continueranno a farlo fino alla fine della stagione, col dubbio se i lavori di costruzione continueranno a trascinarsi e con la domanda senza risposta su quando sarà possibile tornare al nuovo Spotify Camp Nou”.

