I club possono spendere 400 milioni al mercato, perché la polizia allo stadio dovremmo pagarla noi?

Lo dice il capo della “UK Football Policing Unit” inglese, chiedendo al governo di riformare il sistema: “Con quei soldi avremmo altri 1.200 agenti per le strade”

“Davvero i club possono permettersi di spendere quasi 400 milioni di sterline in una singola finestra di mercato e la polizia allo stadio gliela dovremmo pagare noi?”. E così il capo della polizia Mark Roberts, responsabile della UK Football Policing Unit ha deciso che è arrivato il momento di cambiare le regole: ha chiesto al governo di spicciarsi, di muoversi, perché la tanto agognata riforma della sicurezza negli stadi si muove a un “ritmo glaciale”. Il governo inglese spende oltre 70 milioni di sterline l’anno per la sicurezza delle partite di calcio.

Secondo le cifre fornite dalla UK Football Policing Unit, la fattura totale per i servizi di polizia per il calcio in Inghilterra e Galles per la stagione 2023-24 è stata di 71,69 milioni di sterline. Di questi, i club hanno pagato solo 14,87 milioni di sterline, mentre i restanti 56,82 milioni di sterline provengono dalle casse pubbliche.

Roberts dice giustamente che se il calcio coprisse tutti i costi, libererebbe fondi per altri 1.200 ufficiali nelle strade della Gran Bretagna. “Allo stato attuale, la polizia sta sovvenzionando un’industria incredibilmente ricca e di successo. I club stanno rispettando le regole, ovviamente, ma le regole sono troppo sbilanciate a loro favore, con la maggior parte del denaro per coprire i costi della sorveglianza proveniente dalle casse pubbliche. Non può essere giusto che i nostri club d’élite possano spendere quasi 400 milioni di sterline in una singola finestra di mercato e pagare solo una frazione dei costi per mantenere sicure i loro stadi. Al momento stiamo lottando anche solo per ottenere un incontro con il segretario di stato per discutere di questo problema. Speriamo di avere una nuova legislazione in vigore in tempo per l’inizio della prossima stagione, ma le cose sembrano procedere a un ritmo lento. Ricordate che un milione di sterline equivale a 20 ufficiali in più sulle nostre strade e stiamo parlando di circa 50-60 milioni di sterline all’anno qui”.

Allo stato attuale, in Gran Bretagna i club sono tenuti a coprire solo i costi sostenuti all’interno del loro campo o sulla loro proprietà, con il contribuente che paga il conto per la polizia nelle strade pubbliche intorno allo stadio e nei centri cittadini.

Alcune partite ad alto rischio nella Premier League possono richiedere fino a 400 agenti, con unità individuali suddivise in un ispettore, tre sergenti e 21 agenti di polizia.

Ma è anche vero – scrive il Times – che le partite ad alto rischio che richiedono una massiccia presenza della polizia ammontano solo al tre percento delle partite in League One e all’uno percento delle partite in League Two. Il 48 percento delle partite in tutte le leghe non comporta alcun costo per la polizia.

ilnapolista © riproduzione riservata