I Boston Celtics sono in vendita, in lizza anche Pagliuca (Atalanta) e Friedkin (Roma)

La squadra 18 volte campione della Nba è valutata dai Grousbeck (la famiglia che detiene il 51% della squadra di basket) 5 miliardi e 540 milioni di euro

Non è Roma Atalanta ma è comunque una sfida tra Dan Friedkin e Stephen Pagliuca: il presidente della Roma e il copresidente della squadra bergamasca sono pronti a sfidarsi a suon di miliardi per l’acquisto dei Boston Celtics. La cifra da spendere è di circa 6 miliardi di dollari. A riportare la notizia è il sito Sportico. Per essere precisi, la squadra 18 volte campione della Nba è valutata dai Grousbeck (la famiglia che detiene il 51% della squadra di basket) 5 miliardi e 540 milioni di euro. La partita per l’acquisto di Boston Celtics prevede altri due sfidanti che sono il comproprietario dei Philadelphia Phillies, Stan Middleman e il socio dirigente del Symphony Technology Group, William Chisholm. Sempre secondo le indiscrezioni riportate da Sportico, sono previste offerte per la prossima settimana.

L’impero di Friedkin

Dan Friedkin, 60 anni, è un produttore cinematografico e amministratore delegato di Gulf State Toyota Distributors. Il 17 agosto del 2020 Friedkin ha acquisito la AS Roma. Tre anni più tardi l’imprenditore statunitense ha acquistato il Nizza, club di Ligue 1 dove il figlio Ryan ricopre la carica di presidente. Lo scorso dicembre, Friedkin ha acquistato l’Everton. Forbes stima il patrimonio del magnate americano in 7.6 miliardi di dollari.

L’ingresso di Stephen Pagliuca nell’Atalanta, ora i Boston Celtics

Stephen Pagliuca, 70 anni, affianca Percassi alla presidenza dell’Atalanta dal febbraio 2022. È il presidente del Bain Capital, fondo Usa che amministra circa 200 miliardi d’investimenti. Pagliuca è anche socio del Boston Basketball Partners.

ilnapolista © riproduzione riservata