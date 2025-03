Graziani: «A Venezia il Napoli sorpasserà l’Inter, Gilmour si sta rivelando un’alternativa molto valida»

A Vikonos Web Radio/Tv: «Billing e Gilmour ora sono entrati nelle rotazioni, forse prima Conte non li riteneva ancora pronti. Lo scozzese ora fa anche il vice Anguissa, è molto duttile».

L’ex calciatore e allenatore Ciccio Graziani è intervenuto a Vikonos Web Radio/Tv parlando del Napoli e il prossimo turno di campionato.

Graziani: «A Venezia gli azzurri sorpasseranno l’Inter»

«A Venezia il Napoli sorpasserà l’Inter. E’ un bellissimo finale di stagione, forse l’Atalanta può avere dei rimpianti per qualche pareggio di troppo, come del resto anche il Napoli che ha perso punti importanti ed è stato anche sconfitto a Como. La logica farebbe pensare nel prossimo turno ad un sorpasso del Napoli sull’Inter, che invece potrebbe anche pareggiare con i bergamaschi. Billing e Gilmour ora sono entrati nelle rotazioni, forse si potevano vedere un po’ prima, evidentemente Antonio non li riteneva ancora pronti. Gilmour è un giocatore molto duttile, ora fa anche il vice Anguissa e con il doppio play ha dato un’alternativa molto valida agli azzurri, un vantaggio senza dubbio, così come vedere un Raspadori ritrovato che funziona benissimo in coppia con Lukaku. Credo che Conte insisterà ancora su loro due».

Scrive la Gazzetta dello Sport con Vincenzo D’Angelo:

Conte è sempre stato un rivoluzionario del pallone, un attento studioso all’evoluzione del gioco. Ma non gli era mai capitato di cambiare così tanti abiti alla propria creatura. Oltre a Raspadori, l’uomo del momento è l’altro scozzese, quello meno utilizzato fin qui. Billy Gilmour da due partite trascina il Napoli, con dinamismo e geometrie che non vanno a raddoppiare quelle di Lobotka bensì aggiungono imprevedibilità alla manovra. Lobo è un amante del fraseggio nello stretto e nel presidio delle linee di passaggio, Billy aggiunge cambi di gioco, ritmo e duelli corpo a corpo. Uno libera l’altro, così da costringere la mediana avversaria a fare una scelta. E a trovare vantaggio è tutto il Napoli. Il doppio play oggi è il nuovo motore azzurro, domani magari sarà l’alternativa a gara in corso, per cercare di cambiare l’inerzia del match ma anche per difendere in controllo, palleggiando in avanti invece che chiudersi pericolosamente all’indietro.

