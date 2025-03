«Gli agenti che fanno solo contratti sono finiti. Oggi devi maneggiare l’economia e le emozioni»

Paolo Vernazza al Telegraph: “Quando io ero un talento di 18 anni, per convincermi a firmare mi portarono a Wimbledon per incontrare Kournikova”

Paolo Vernazza a 18 anni era un grande talento in orbita Arsenal. Debuttò con Arsène Wenger a 17 anni. Tutti gli agenti lo volevano. “Per convincermi ricordo di essere stato portato a Wimbledon per incontrare Anna Kournikova. Siamo andati in questa grande casa e lei è venuta a incontrarci. Ma non ha funzionato: ho finito per firmare da un’altra parte”. Ora Vernazza è passato al lato oscuro della forza. Ha una sua agenzia di procuratori, la Two Touch, ha sotto contratto Ollie Watkins, Matty Cash, Will Hughes, Ethan Pinnock e altri. E racconta al Telegraph che significa fare l’agente nel 2025.

“Le esigenze di un atleta oggigiorno sono molto più numerose rispetto a quando giocavo io. Non si tratta più solo di fare contratti, si tratta di capirli emotivamente e di capire che tipo di persona sono. I giorni in cui ti limitavi a concludere affari sono finiti. Quegli agenti sono pochi e rari. Il giocatore ha bisogno di cure, di qualcuno con cui parlare, di qualcuno che capisca cosa sta passando. Ora è tutto un susseguirsi di cose. Prima, potevi farla franca semplicemente come agente che sedeva in un ufficio e chiamava a freddo i club cercando di mediare un accordo. Ora, il mercato è cambiato. Comprendere l’economia, come funziona il flusso di cassa, le normative finanziarie, le emozioni dei giocatori e delle famiglie… gli accordi diventano molto difficili ora, perché ci sono così tanti soldi in gioco”.

“Il settore è ormai globale e la Premier League è il mercato più grande. Tutti vogliono venire in Inghilterra. Potrei certamente dare consigli ai giocatori con cui lavoriamo, su cose da non fare. Non diventare un festaiolo. Non bruciare la candela da entrambe le parti. E una delle parole più importanti che usiamo con i nostri giocatori è “sacrificio”. Per diventare il migliore devi sacrificarti. Sono tante cose: devi sacrificare la tua vita sociale, le tue abitudini alimentari, il modo in cui lavori in palestra. Devi diventare d’élite. Non ha senso avere talento d’élite se non hai una mentalità d’élite. Ero un bravo giocatore. Ho giocato per l’Arsenal a 17 anni. Ma non ho mai avuto la mentalità giusta per seguire il mio talento, quindi alla fine è imperfetto. Trasferire le mie competenze al mondo degli affari mi dà l’opportunità di dare consigli ai giocatori su ciò che ho imparato nel mio percorso”.

