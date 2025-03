Giroud: «Ibrahimovic mi ha reso un calciatore migliore, è difficile trovare un posto più bello dell’Italia per giocare»

A Le Parisien: «I fallimenti ti fanno crescere; non giocavo ai massimi livelli a 20 anni e posso essere un esempio: tutto è possibile. La fede è stata la mia forza».

Ad Olivier Giroud, miglior marcatore della storia della Nazionale francese, verrà fatto un tributo questa sera allo Stade de France, prima del match di Nations League contro la Croazia.

Giroud: «Ibrahimovic mi ha reso un calciatore migliore»

A Le Parisien ha fatto lo spelling del suo nome ed ogni lettera era collegata ad un argomento specifico della sua vita e carriera professionistica:

«O come Olimpiadi. Sarebbe stato davvero bello partecipare ai Giochi Olimpici di Parigi, per competere con il mio Paese, ovviamente. Non è stato possibile perché la decisione è stata responsabilità del club. Questo non mi ha impedito, la scorsa estate, di essere il primo tifoso dei Blues. La banda di Henry ha compiuto un viaggio molto bello raggiungendo la finale. Personalmente, avrei preferito concludere la mia carriera vincendo l’Europeo».

«L come longevità. Al di là della forma fisica, legata allo stile di vita, è anche una questione mentale. Alcuni giocatori, avvicinandosi all’età di 35 anni, si lasciano andare un po’ psicologicamente. Ma basta ascoltare il proprio corpo. Perché fermarsi se le luci del tuo semaforo sono verdi? Ancora oggi in Mls, la mia sete di competizione e la mia anima competitiva sono intatte. Amo ancora tanto il mio lavoro. Mi dà ancora molta adrenalina».

«I come Ibrahimovic. Può passare per qualcuno un po’ arrogante, ma è soprattutto un uomo carismatico. In uno spogliatoio, si mostra, ad esempio, attento al benessere del gruppo. È molto attento e allo stesso tempo esigente con se stesso come con la squadra, specialmente i più giovani. Zlatan è una forza trainante, un leader. Ti rende un giocatore migliore. Condividiamo valori comuni: il rispetto, il lavoro e la professionalità».

«V come vittoria. Non ci dobbiamo ricordare solo delle vittorie. Anche le sconfitte sono necessarie per andare avanti. Mi piaceva la frase di Mandela: “non giudicarmi per i miei successi, giudicami per il numero di volte in cui sono caduto e sono rinato”. E’ così. I fallimenti ti fanno crescere. Ricordo i bei momenti, ma anche quelli più dolorosi. Lo ammetto, mi piace ancora tanto vincere. Odio perdere, ma invecchiando ho imparato a conviverci».

«I come Italia. Ho trascorso nove anni bellissimi in Inghilterra. Ma difficilmente potrei trovare un posto migliore come la Serie A, il grande Milan con lo scudetto nel 2022. Da bambino, ho sostenuto questo club e sono stato estremamente orgoglioso di difendere i suoi colori per tre anni. Ho avuto la possibilità di lavorare lì con Maldini, Pioli, Ibra … Mi sono divertito in Italia. Per quanto riguarda la passione dei tifosi, l’amore per il calcio, non avevo mai sperimentato nulla di simile prima. San Siro è il vero tempio del calcio».

«E come efficienza. Rimane il filo conduttore della mia carriera. La felicità di segnare rappresenta una gioia inebriante. Ti dà una sensazione unica. Piacevole. Devi viverlo per capirlo, specialmente quando ti succede durante gli incontri decisivi. Mi mancherà molto nella mia seconda vita. Quando sono in campo, al di là dell’altruismo necessario e del senso del sacrificio, penso sempre al gol, gioco per questo quasi in maniera ossessiva».

«R come resilienza. Non ho mai lasciato andare nulla. Non dobbiamo mai deprimerci, non dobbiamo mai rinchiuderci in noi stessi quando abbiamo difficoltà. La resilienza è uno dei tratti della mia personalità. Un valore importante nella mia vita quotidiana. Nella vita, devi sapere come essere paziente e resiliente. Penso che la cosa più importante per i calciatori sia dare il buon esempio ai più giovani, mostrare loro che anche se il percorso che devono percorrere non è facile, possono farcela. Non giocavo ai massimi livelli quando avevo 20 anni e questo può essere un esempio: tutto è possibile. Dimostra anche che non puoi avere tutto subito».

Passiamo al cognome:

«G come Giroud. Il cognome sulla maglia l’ho accolto come un grande orgoglio per la mia famiglia. Per leggere la gioia negli occhi di coloro che amo, non c’è niente di più bello per me. Ho reso felici i miei genitori, mia moglie, i miei figli e alcuni francesi. Non avrei mai potuto sognare un simile destino».

«I come Isère. Le mie radici, dove mi hanno insegnato bellissimi valori di umiltà e rispetto in particolare. I miei nonni materni avevano una fattoria. Erano persone semplici con pochi soldi. Tutto il successo che hanno trovato nella loro attività è il frutto del loro duro lavoro. Erano un esempio. E’ stato lo stesso per mio nonno paterno. Lavorava nella fonderia».

«R come religione. La mia fede cristiana occupa un posto centrale nella mia vita. Ne traggo la mia forza. Mi fa piacere parlarne perché è parte integrante di me. La mia fede mi ha permesso di mettere tante cose in prospettiva. Soprattutto quando ci si trova di fronte a periodi complicati. Rimango una persona privilegiata e, tutto questo, è solo il giudizio degli altri. Solo uno può giudicarmi, ed è Dio».

«O come ovazioni. Prima c’è stato l’omaggio a San Siro, il 25 maggio 2024, alla presenza della mia famiglia per il mio addio al Milan. Uno dei momenti più forti della mia carriera. Ero molto commosso. A differenza di Montpellier, Arsenal o Chelsea, sono stato in grado di salutare davvero come desideravo i tifosi. Ho lasciato una traccia».

«U come Ucraina. La sera della mia 100esima partita con la nazionale, il 7 ottobre 2020. Un momento speciale, anche se a causa della pandemia, lo Stade de France era vuoto. L’allenatore mi aveva affidato per la prima volta la fascia da capitano. Sulla panchina opposta c’era Andrey Shevchenko, il mio giocatore preferito. Segno una doppietta e sorpasso Michel Platini».

«D come Deschamps. Ero già in nazionale è arrivato nel 2012. Abbiamo stretto un legame speciale. Mi ha dato la sua fiducia e sono stato in grado di restituirgliela in campo. Mi ha sostenuto nei momenti difficili. Gli sono grato per questo. Abbiamo sempre avuto la franchezza di dirci le cose in faccia».

