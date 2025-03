L’Atalanta di Gasperini soffre di vertigini: 0-0 col Venezia, zero vittorie in casa nel 2025

Invece di accorciare su Napoli e Inter, l’Atalanta rischia di far avvicinare la Juventus. Anche due giornate fa aveva pareggiato contro il Cagliari dopo aver segnato 5 gol a Verona.

Atalanta ancora senza vittoria in casa nel 2025. Dopo il roboante 5-0 in casa dell’Empoli (era successo anche dopo il 5-0 contro il Verona, con il pareggio – anche lì 0-0 – contro il Cagliari di Nicola ndr). Gasperini questa volta però ci aveva creduto: dentro Lookman ed Ederson di nuovo dal primo minuto, davanti con De Ketelaere e soprattutto Retegui, a cui quest’anno basta toccare un pallone per segnare. Di contro un Venezia sicuramente inferiore tecnicamente ma che ha provato a nascondere gli spazi tra le linee ai bergamaschi, che a questo punto si rendono la vita difficile da soli (tra due partite avranno l’Inter ndr) proprio in un momento in cui potevano essere liberi dagli impegni settimanali e potendo approfittare di un calendario complesso per Inter e Napoli. Ora invece il calendario complesso ce l’avranno loro.

La partita: Atalanta in controllo ma poco pericolosa sin dall’inizio

Nel primo tempo l’Atalanta cerca di creare mole di gioco ma di fatto concede solamente ripartenze agli avversari. Al 25esimo Zerbin prova a fare un favore al Napoli ma si mangia un gol clamoroso, non sfruttando un errore di De Roon. Il primo squillo dell’Atalanta era arrivato al 20esimo con Lookman ma nulla di trascendentale. Proprio Zerbin e Lookman sono stati i protagonisti: il primo ha avuto un’altra occasione in fine di tempo, il secondo ha creato praticamente le uniche due serie palle gol per Gasperini. Nella prima occasione Zappacosta ha colpito un palo in pieno, nella seconda ne ha scheggiato un altro Cuadrado.

Nel secondo tempo di base non è cambiato nulla. Il Venezia si è abbassato un po’ di più ed ha provato a ripartire allo stesso modo specialmente con Yeboah, ma fino all’ora di gioco praticamente non si è calciato in porta. Unico squillo al 50esimo di Retegui che si conclude nel nulla. Gasperini lancia anche Maldini al suo esordio in campionato in casa con l’Atalanta, ma anche lì i cambiamenti risultano essere pochi. All’82esimo Lookman, su sviluppo da calcio d’angolo a causa di una spizzata, si mangia un gol clamoroso a due passi dalla porta. Spara in curva. L’Atalanta perde così l’occasione di essere prima a pari punti con l’Inter almeno per un’oretta, aspettando il big match che a questo punto al massimo scombussolerà i primi due posti. L’occasione a questo punto diventa ghiotta per la Juventus.

