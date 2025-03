Arriva ancora una risposta importante da Gilmour mentre Politano è oggi il miglior esterno destro d’Italia. Serve più precisione sotto porta

È stato il Napoli “anema e core” come hanno chiesto i tifosi

Conte li aveva provocati in conferenza stampa e ha avuto la risposta che voleva: gli attaccanti segnano e giocano la loro migliore partita. Non si sa se è nata la Lu-Ra ma Big Rom e Raspadori si trovano a meraviglia. Il 2-1 è stretto per le tante occasioni e parate di De Gea come quella divorata da Simeone nel finale. Il Napoli c’è e, nonostante troppi errori arbitrali, insegue l’Inter a un solo punto.

Nel primo tempo il Napoli parte in attacco collezionando calci d’angolo nei primi 10 minuti. È Raspadori ad avere la palla d’oro davanti a De Gea che para il tiro di Jack. La Viola alleggerisce con Gudmunsson che tira debolmente mentre gli azzurri continuano a fare forcing contro De Gea, soprattutto dal lato destro. Gli azzurri martellano e al 26° Lukaku la sblocca ribattendo in porta dopo una respinta al tiro di McTominay. E dopo 4 minuti Raspadori ha la palla del bis ma De Gea riscatta col piede l’indecisione precedente. Ma è ancora più clamoroso il tiro di Di Lorenzo al 34°: traversa piena del capitano. Nel finale ci prova ancora Scott che insieme a Politano e Gilmour è il migliore in campo per il Napoli.

Napoli-Fiorentina, il recupero è da thriller

Nel secondo tempo il ritmo dei primi dieci minuti è più basso con il Napoli che prova a controllare. All’ora di gioco è Raspadori a impensierire De Gea che respinge in angolo. Il gol è solo rinviato di pochi minuti: Jack mette dentro su assist di Lukaku. La Fiorentina, però, è ancora viva e dopo pochi minuti Gudmunsson segna la rete che dimezza lo svantaggio. Gli azzurri calano un po’ all’altezza della mezz’ora, ci prova Politano con un tiro che trova sempre pronto De Gea. Il recupero è da thriller con Simeone che si divora il tris e i Viola che provano un arrembaggio finale senza trovare la porta.

Ci voleva “Anema e core” come hanno scritto i tifosi e non sono mancanti. Arriva ancora una risposta importante da Gilmour mentre Politano è oggi il miglior esterno destro d’Italia. Serve solo più precisione sotto porta per non avere patemi d’animo ma la strada è questa. Conte ha avviato la fase 3: assalto allo scudetto.

ilnapolista © riproduzione riservata