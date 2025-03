Dybala decide di operarsi al tendine, la Roma lo perde fino a fine stagione

Una decisione presa di comune accordo con la Roma. Stagione finita per l’argentino

Paulo Dybala, attaccante della Roma, si sottoporrà nei prossimi giorni a un intervento chirurgico a seguito della lesione del tendine semitendinoso sinistro patita dopo l’infortunio contro il Cagliari. La scelta è stata fatta di comune accordo tra il giocatore e il club.

Le parole di Dybala e della Roma

Il comunicato di Dybala:

“Innanzitutto, vi ringrazio di cuore per l’affetto che sempre mi dimostrate. Dopo i risultati degli esami e aver valutato diverse opzioni, ho deciso di sottopormi a questo intervento ora per tornare il prima possibile. Anche se sarò momentaneamente lontano dal campo, continuerà a sostenere i miei compagni della Roma in questa fase cruciale del campionato e la nostra nazionale, che seguirò come un tifoso in più durante queste partite di qualificazione. Tornerò presto, ancora più forte, promesso. Ci vediamo in campo!

Forza Roma e Vamos Argentina!”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Paulo Dybala (@paulodybala)

Il comunicato della Roma:

“Paulo Dybala si sottoporrà nei prossimi giorni a intervento chirurgico a seguito della lesione del tendine semitendinoso sinistro. Il calciatore e la società hanno deciso di comune accordo che fosse la strada corretta per un recupero ottimale dall’infortunio. A Paulo i migliori auguri di pronta guarigione, ti aspettiamo!”

Paulo Dybala si sottoporrà nei prossimi giorni a intervento chirurgico a seguito della lesione del tendine semitendinoso sinistro. Il calciatore e la società hanno deciso di comune accordo che fosse la strada corretta per un recupero ottimale dall’infortunio. A Paulo i… pic.twitter.com/ScAwjFVWh7 — AS Roma (@OfficialASRoma) March 20, 2025

Paulo Dybala, attaccante della Roma, ha rilasciato un’intervista a Marca in occasione della partita di Europa League contro l’Athletic Club, andata degli ottavi di finale.

Claudio Ranieri ti ha resuscitato, a 73 anni…

«Claudio è in gran parte responsabile di questo buon momento. Ci ha fatto cambiare idea. Arrivavamo da un periodo difficile, con molti cambiamenti nella squadra, sia all’interno che all’esterno, con molta incertezza, e tutto è cambiato per noi. Lui conosce la “piazza di Roma” come nessun altro e ci ha tranquillizzati facendo cose semplici, come riordinare lo spogliatoio. La motivazione di Claudio è un plus e alla fine fa la differenza».

In che modo Ranieri ti ha migliorato?

«Mi dà molta libertà. A volte mi chiede di fare sacrifici per segnare, gestire il risultato, aiutare in difesa, ma in attacco sono libero di occupare i punti deboli dell’avversario. Claudio sa che a volte interpreto la partita in modo diverso da come viene giocata, e mi dà l’opportunità di farlo. A parte questo, sono in un’ottima forma fisica, e questo è essenziale per questa parte finale della stagione».

ilnapolista © riproduzione riservata