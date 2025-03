Tuttosport crede nei miracoli e spara la notizia di Douglas Luiz al Nottingham Forest per 40 milioni

“Molti addetti ai lavori in Italia lo hanno bollato come flop, con Thiago Motta non è mai scattato alcun feeling”

Incredibile ma vero – almeno è quanto racconta Tuttosport -: il Nottingham Forest spenderebbe 40 milioni per Douglas Luiz, dopo il flop assoluto di quest’anno sotto la guida di Thiago Motta. A gennaio la Juventus non sembrava convinta di privarsi del brasiliano nonostante le sue prestazioni fossero tutt’altro che brillanti, ma in generale Giuntoli non vorrebbe consentire una minusvalenza eccessiva al club che aveva speso per lui 50 milioni, prelevandolo dall’Aston Villa dopo una stagione incredibilmente positiva.

Douglas Luiz bollato come flop, ma il Forest spenderebbe 40 milioni (Tuttosport)

Di seguito quanto racconta Tuttosport sulla questione:

“[…] Alla fine l’ex Aston Villa è rimasto alla Continassa per proseguire la propria avventura in bianconero, che finora è stata avara di soddisfazioni. Tanto che molti addetti ai lavori hanno già bollato come un flop il classe 1998. Un’etichetta che Douglas non accetta e fatica a digerire. Per questo motivo sta lavorando intensamente per recuperare dall’infortunio muscolare che l’ha messo ko. […] In estate poi sarà tempo di bilanci. Se Douglas non dovesse essere centrale nei piani futuri bianconeri, a quel punto sarebbe pronto ad accasarsi altrove. […]

Il feeling tra il tecnico juventino e uno dei principali colpi della campagna acquisti di Cristiano Giuntoli non è mai sbocciato. Fin dal pre-campionato, infatti, Motta ha quasi sempre escluso dai titolari il centrocampista che era sbarcato in Serie A dopo essere stato nominato tra i componenti della Top11 della Premier League 2023/24. […]

Intanto però Oltremanica gli estimatori non mancano e il Nottingham l’ha messo nel mirino per rinforzare la mediana in vista del possibile approdo in Champions. Da capire ancora quale potrebbe essere la formula dell’eventuale operazione: la Juve, in caso di cessione di Luiz, sarebbe più propensa a un addio a titolo definitivo a 40 milioni di euro per recuperare buona parte dell’investimento fatto nello scorso giugno (28 milioni cash più cartellini di Enzo Barrenechea e Samuel Iling Jr per una valutazione complessiva di 50 milioni). Il punto di caduta soddisfacente per tutti potrebbe essere quello del prestito oneroso con obbligo di riscatto a determinate condizioni. Se ne riparlerà nelle prossime settimane. Intanto da Nottingham si preparano a tornare alla carica per accaparrarsi in estate il centrocampista bianconero”.

ilnapolista © riproduzione riservata