Donnarumma all’Inter? «Ho il cuore a Milano, sono situazioni che poi si vedranno…» (Corsera)

Gli chiedono della speranza dei tifosi interisti. «Mi fa molto piacere, poi si vedrà». All’Inter lavora un preparatore dei portieri (Spinelli) che Gigio conosce benissimo

Gigio Donnarumma è il giocatore più forte della Nazionale senza molti dubbi. Ha letteralmente dominato gli Ottavi di finale contro il Liverpool, parando due rigori decisivi per il suo Paris Saint Germain in Champions ma ora dovrà venire a compromessi con un contratto in scadenza in Francia. L’Inter lo vorrebbe e secondo il Corriere della Sera al portiere ex Milan non dispiacerebbe tornare a San Siro, dove «è sempre speciale giocare». Il titolo del Corriere della Sera è: “Nostalgia e voglia di crescere, Gigio apre all’Inter”.

Donnarumma può andare all’Inter se non rinnovasse col Psg (Corsera)

Di seguito quanto scrive a riguardo l’edizione odierna del Corriere della Sera a firma Paolo Tomaselli.

Donnarumma è visibilmente più sereno per l’accoglienza di Milano, che in passato era stata disastrosa per lui. «I boati di San Siro per me? Mi hanno toccato tanto è quello che volevo sentire. È sempre speciale giocare qui, è uno stadio unico. Ho il cuore a Milano — sottolinea Gigio —, sono cresciuto qui, quindi grazie anche ai tifosi che ci hanno sostenuto».

Un collega delle tv la butta lì: «Sai che c’è una grossa parte di questo stadio che vorrebbe vederti qui a lungo?». Considerato che la parte milanista non aspira a vedere Donnarumma neanche in cartolina, si sta parlando dell’inter, perché Gigio è uno dei migliori portieri al mondo, ha appena compiuto 26 anni e nel 2026 — per il momento — ha un contratto in scadenza con il Psg (da 10 milioni netti a stagione). E che fa il portierone azzurro di fronte all’imbeccata? Sorride e strizza l’occhio ai nerazzurri: «Mi fa molto piacere, sono situazioni che poi si vedranno…».

Continua il quotidiano:



Il Corsera ricorda che Donnarumma all’Inter stava per arrivare da ragazzino ma poi Raiola scelse un’altra strada per lui.

In nerazzurro oggi c’è Gianluca Spinelli, forse il miglior preparatore di portieri in assoluto, che ha già lavorato con Gigio a Parigi e sta aiutando Sommer ad allungare la carriera: lo svizzero (36 anni) è diventato centrale nella costruzione del gioco di Inzaghi, migliorando tanto coi piedi, punto debole dell’azzurro.

Ma al di là delle considerazioni tecniche, è chiaro che un portiere del calibro di Gigio, di dieci anni più giovane e in scadenza fra un anno, interessa all’inter. Ma fare l’occhiolino a una squadra per far «ingelosire» la propria e rinnovare il contratto sul tavolo, può avere i suoi effetti collaterali, per quanto minimi: anche la metà nerazzurra di San Siro potrebbe rottamare in fretta l’applausometro.

