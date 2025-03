A Dazn: «Dopo la sosta ci attendono tre sfide ravvicinate, ma preferisco concentrarmi sul presente»

Il tecnico del Venezia, Eusebio Di Francesco, ha commentato a Dazn il pareggio ottenuto contro il Napoli

Le parole di Di Francesco

«C’è stata la determinazione e l’atteggiamento giusto per affrontare una squadra di livello come il Napoli. Ci è mancata un po’ di lucidità nel concretizzare le occasioni, come in quella ripartenza in cui avremmo dovuto giocare subito la palla in avanti per trovare il gol. Potevamo gestirla meglio. Radu ha disputato un’ottima gara, così come l’asse centrale, elemento chiave per una squadra come la nostra.

Nicolussi sta crescendo molto: tutto dipende dalla sua dedizione. Io lo chiamo “il professore” perché sa sempre trovare le risposte giuste e cerca costantemente di migliorarsi. Questa sua crescita si vede in campo, anche nella capacità di coprire meglio le zone di gioco.

Per la salvezza, serve vincere. Ci manca solo quel pizzico finale per fare il salto di qualità. Dobbiamo tenere stretta questa prestazione: i complimenti si faranno alla fine. Per ora, stiamo dimostrando di essere vivi, di essere squadra, di non farci schiacciare dagli avversari. Non abbiamo solo subito il Napoli, ma abbiamo saputo reagire colpo su colpo. Complimenti ai ragazzi, avanti con questo atteggiamento.

Dopo la sosta ci attendono tre sfide ravvicinate, ma preferisco concentrarmi sul presente. In questo campionato, non esistono risultati scontati»

