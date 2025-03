Delio Rossi esalta Politano: «È duttile e intelligente. Magari ce ne fossero di giocatori con la sua qualità»

A Kiss Kiss Napoli: «Negli ultimi 40 metri dà il meglio di se. L’Italia ieri non ha tenuto lo stesso ritmo della Germania, perciò credo abbia perso».

Delio Rossi ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli della prestazione di Matteo Politano di ieri contro la Germania.

Delio Rossi: «Politano è duttile e intelligente, magari ce ne fossero di giocatori con la sua qualità»

L’ex tecnico della Lazio ha esaltato l’esterno del Napoli:

«Politano è un giocatore molto intelligente, negli ultimi 40 metri dà il meglio di se, ma siccome è un calciatore evoluto riesce a fare anche altri lavori tattici. Magari ce ne fossero di giocatori che danno la disponibilità e la qualità di Politano».

Ha poi aggiunto:

«L’Italia ieri non ha tenuto lo stesso ritmo della Germania, ed al di là degli episodi credo che la sconfitta sia arrivata proprio per questo motivo».

Scrive Roncone a proposito di Politano e Raspadori:

Sugli azzurri: è chiaro che, intanto, l’assenza di Dimarco è piuttosto evidente. Manca la sua corsa, il suo piede sinistro. Manca la potenzialità che ti avrebbe dato in fase offensiva con quei suoi cross dipinti, piuttosto che con certi gol inventati dal niente: e questa non è roba per Udogie, molto fisico, veloce, attento, ma sempre un po’ imbrigliato. È la stessa sensazione che fornisce, dall’altra parte, Politano. Che, invece, è proprio un’ala destra molto classica, da accademia. Piccoletto, tecnico, tendente al dribbling stretto. Ma senza il passo per coprire tutta la fascia. Nostalgia di Cambiaso? Tanta. Tra l’altro, e questa è la seconda riflessione, in certi ingorghi a centrocampo ogni tanto spunta Raspadori, troppo basso. Mentre dovrebbe galleggiare sulla trequarti, per creare lampi di imprevedibilità: ma ce l’ha nel repertorio?

