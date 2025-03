Marsiglia, Balerdi: «De Zerbi è un po’ pazzo, sa colpirti più che accarezzarti»

«Non so se è giusto dirlo, ma De Zerbi è un po’ pazzo per la sua passione per il calcio. Qui a Marsiglia abbiamo bisogno di persone così. È l’allenatore che mi ha insegnato di più. Lui sa colpirti più che accarezzarti. È un allenatore molto esigente, molto passionale e ama molto il calcio. È uno di quelli che ha capito meglio il club.

Preferisco un allenatore che mi urla contro, che è sempre lì perché so che mi farà progredire. Tutti gli allenatori che mi urlavano contro, mi dicevo: ‘non mi amano’ ma mi amavano davvero. Lui è un allenatore così. Non è così solo con me ma con tutti, con i giocatori che non giocano. Per questo è un allenatore magnifico.»