Da anni il Napoli soffre il Milan: nelle ultime sfide a Fuorigrotta tre vittorie rossonere e tre pareggi (Libero)

Il Napoli non batte il Milan a Fuorigrotta dal 2018: c’era Ancelotti in panchina (Corsport)

Sono trascorsi quasi sette anni e ci hanno provato Mertens, Koulibaly, Insigne, Osimhen, Kvara, Gattuso e soprattutto Spalletti, con lo scudetto in tasca e una squadra inarrestabile. Sono passati campioni e anche il tempo, tanto – troppo eppure l’unico a non scomporsi è stato il Diavolo. Imperterrito e imbattuto nelle ultime sei partite giocate al Maradona: tre sconfitte e tre pareggi tra il campionato e la Champions. Per trovare una vittoria del Napoli in casa contro il Milan bisogna risalire al 25 agosto 2018: 3-2.

Vittoria in rimonta. Due a zero il primo tempo per il Milan allenato da Gattuso. Poi Zielinski e doppietta di Mertens.

In panchina c’era Ancelotti e lo stadio si chiamava San Paolo. Tutto chiaro?

Ricorda il Corriere dello Sport che di quella squadra oggi c’è solo Meret che peraltro all’epoca era infortunato e in tribuna.

