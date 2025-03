“Conte come Mazzarri”, sui social impazzano gli sfottò per la frase: «Il campo non era stato bagnato e la palla non scorreva»

Su X: “Mazzarri ha trovato uno più patetico di lui”; “Nemmeno Mazzarri sarebbe arrivato a tanto”.

Antonio Conte preso in giro dai buontemponi dell’internet per la sua frase post Venezia-Napoli. Al termine della partita, il tecnico del Napoli ha dichiarato:

«La partita l’abbiamo fatta, su un campo difficile, su un campo che non era stato bagnato e la palla non scorreva. Ho anche chiesto a Eusebio se fosse stata un0’idea loro di non annaffiarlo e mi ha detto di no. Sono contento della prestazione. Ovviamente per vincere le partite bisognare fare gol. Quello che è successo alla fine non tollero e ai ragazzi l’ho spiegato bene. Le squadra che cercano di diventare forti hanno sempre la testa per tutti i 90 minuti».

I social contro Conte: “Nemmeno Mazzarri sarebbe arrivato a tanto”

Una frase che ai tecnici del sofà ha ricordato Mazzarri che se la prendeva con la pioggia se la squadra non vinceva. In realtà la frase di Conte, come anche le parole di Mazzarri, trova un fondamento giacché un campo asciutto limita i giri del pallone. In altri termini, c’è più attrito e i calciatori possono trovare alcune difficoltà. Su X però si leggono diversi sfottò.

C’è chi se la ride:

Antonio #Conte: «Il campo non è stato bagnato, non so il motivo. La palla scorreva molto lenta. Penso sia la prima volta che accade una cosa del genere quest’anno». HAHAHAHAHAHAHAHAHAHA Ma nemmeno #Mazzarri sarebbe arrivato a tanto.#VeneziaNapoli pic.twitter.com/Dr3K4n80Yb — FabioRussello (@FabioRussello) March 16, 2025

Chi manifesta una certa incredulità:

“Il campo non è stato bagnato e la palla non girava” seriamente l’ha detto #Conte !!? #napoli pic.twitter.com/INn6RnXCq5 — Leonardo Andreini (@Leo_Andreini) March 16, 2025

Par altri Conte ha superato Mazzarri nella gara a chi trova la scusa più assurda e spera che il tecnico che ha portato il Napoli a giocarsi lo scudetto vada via.

Finalmente Mazzarri ha trovato uno più patetico di lui.#Conte!

‘Non hanno bagnato il campo e non capisco il perché?’

A Venezia aspettavano che fossero i giocatori del Napoli ad inaffiarlo con la pipì.

E così è stato!#VeneziaNapoli

Quando te ne vai è sempre troppo tardi. pic.twitter.com/xY4DlgaA2o — Lello Pinto (@Raffael09417931) March 16, 2025

Il premio però lo vince il noto profilo ironico Unfair Play:

“Conte: “Il campo di Venezia non è stato bagnato”. Per fortuna ora ci sono un po’ di lacrime“.

Conte: “Il campo di Venezia non è stato bagnato”. Per fortuna ora ci sono un po’ di lacrime.#VeneziaNapoli #Conte #SerieAEnilive — Unfair Play (@unfair_play) March 16, 2025

