Conte alla Juventus? Sportmediaset: “Potrebbe tornare a casa dopo lo scudetto col Napoli”

Thiago Motta destinato all’addio a fine stagione. Anche Allegri, De Zerbi e Italiano come possibili successori.

Pare quasi certo l’addio di Thiago Motta dalla Juventus a fine stagione, specialmente dopo l’amara sconfitta per 4-0 in casa contro l’Atalanta. E tra i nomi che gli potrebbero succedere, Sportmediaset inserisce anche Antonio Conte, ora sulla panchina del Napoli.

I nomi per il post-Motta alla Juventus, c’è anche Conte

Il portale scrive:

Max Allegri non è la sola scelta della Signora. La concorrenza è nutrita e variegata. Ci sono Antonio Conte, che potrebbe magari decidere di tornare a casa dopo lo scudetto con il Napoli (non sarebbe la prima volta), ma anche De Zerbi o Italiano, altri due profili che la Juve considera intriganti sia pure accompagnati da un margine di rischio da considerare. In ogni caso, anche con una qualificazione in Champions in tasca, è oggi piuttosto improbabile che Thiago Motta possa restare dov’è.

Ecco cosa scrive il giornalista Paolo Condò nel suo commento per il Corriere della Sera.

Il Napoli è il vero favorito per lo scudetto, specie se nel prossimo mese saprà dribblare gli ultimi nomi pesanti sul suo cammino: Fiorentina e Milan in casa (la ripartenza di domani con i viola è fondamentale), Bologna fuori. Il resto è quasi uno scivolo. La priorità di De Laurentiis è la permanenza di Conte, perché si avverte qualche brontolio solo in parte fisiologico. Se si può pensare che la cessione di Kvara a gennaio abbia compensato i denari spesi ad agosto senza poter contare sul corrispettivo di Osimhen, è necessario che il nigeriano stavolta venga venduto per tempo, in modo da arricchire la rosa col sostituto di Kvara: un po’ tortuoso, ma imprescindibile.

ilnapolista © riproduzione riservata