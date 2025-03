Commisso: «Moise Kean? Ci sono pochi umani come lui. Ma che gol ha fatto contro l’Atalanta?»

Durante la finale di Viareggio: «Quattro partite fa ho detto: “Adesso parlo io con i ragazzi”. L’ho fatto dall’America e le hanno vinte tutte e quattro»

La vittoria interna contro l’Atalanta ha rilanciato la Fiorentina nella corsa ad un piazzamento europeo. La Viola si trova adesso in settima posizione, ad un punto dalla Roma, a quattro punti dalla Juventus e a cinque lunghezze dalla quarta piazza valevole il pass per la Champions (attualmente occupata dal Bologna). In Toscana ci credono, a partire dal numero uno del club gigliato Rocco Commisso.

Il patron italo-americano ha confermato di avere grandi ambizioni durante l’intervallo della finale del torneo di Viareggio tra Fiorentina e Genoa. Di seguito le sue dichiarazioni riportate dai colleghi presenti all’evento, tra cui Violanews.com e Fiorentinanews.com.

Le parole di Rocco Commisso

«Contro l’Atalanta è stata una vittoria emozionante. Quattro partite fa ho detto: ‘Adesso parlo io con i ragazzi’. L’ho fatto dall’America e poi le hanno vinte tutte e quattro», ha raccontato Commisso. Il 75enne imprenditore, fondatore e proprietario di Mediacom, ha poi rivelato di nutrire grande fiducia nell’allenatore della Fiorentina: «Ho sempre difeso Palladino e continuerò a farlo».

E su Kean: «Ci sono pochi umani come lui, ha fatto una grande partita. Ma che gol ha fatto!?». Sulla gara e sul prossimo futuro: «Potevamo fare il 2-0, ma anche un gol solo va bene. Abbiamo 2-3 ragazzi che abbiamo recuperato e al di là di Colpani e Gosens stanno tutti bene. Ora vedremo con il Milan…».

Infine, una battuta sull’obiettivo di qui a fine stagione: «La Champions? Ragazzi, io ci credo. Voglio fare meglio dello scorso anno, l’ho detto».

