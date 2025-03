Cavani sta sbagliando troppi gol, l’astrologo del Boca: «È vittima di stregoneria»

Al quotidiano Olé: «Un anno fa si è dato una ripulita e dopo essersi sbloccato, ha sempre segnato. Ora è vittima di un sortilegio, va aiutato con prodotti peruviani».

Dopo la rete sbagliata clamorosamente nella sfida contro l’Alianza Lima di Copa Libertadores, Edinson Cavani ha ricevuto numerose critiche. Il match ha sancito infatti l’eliminazione del Boca Juniors dalla competizione. Ma questo è solo l’ultimo di una serie di gol divorati dall’uruguaiano ex Napoli nell’ultimo periodo; perciò, è stato contattato dal quotidiano Olé l’astrologo del Boca, Giorgio Armas.

L’astrologo del Boca Juniors: «Cavani è vittima di stregoneria»

Armas ha parlato di “stregoneria” in merito a quanto sta accadendo al centravanti:

«Cavani ha una capacità di segnare del 99% e ha una bella astrologia ed è incredibile che abbia sbagliato quel gol, chi può fallirlo? Volevo uccidermi perché mi si è spezzato il cuore e perché quello che ha sbagliato è stato proprio Edinson, che è arrivato qui per fare la storia del club. Un anno fa è successa una cosa simile, non segnava un gol da molto tempo. Si è dato una ripulita e dopo essersi sbloccato contro il Belgrano ha segnato in ogni partita. Ora gli sta succedendo la stessa cosa. Per me lo hanno preso di mira, ora dobbiamo fare una ripulita più forte, non astrologica, ma più naturale. Dobbiamo stargli vicino».

Secondo l’astrologo:

«Quello che sta succedendo a Cavani è qualcosa di forte. Ad esempio, contro il Rosario Central ha avuto tre o quattro occasioni, ma lui si sente sotto stress. Avrebbe dovuto segnare in entrambe le partite. Quando ci sono buoni momenti e non segna è perché gli stanno facendo del male. Lo abbiamo già ripulito una volta e prometto che lo tireremo fuori da questa situazione. È stato colpito dalla magia nera. Gli astri erano dalla sua parte, come è possibile che non segni? Quindi, è stato vittima di un sortilegio. Va aiutato con prodotti peruviani. Ci sono molte varietà per la pulizia lì, in Argentina invece non così tante. Non potranno più rovinarci».

