Cavani fallisce tre gol clamorosi e sbotta nell’intervista post partita VIDEO

Prestazione deludente quella contro il Palmeiras, ma nel post Cavani ha polemizzato con il giornalista che gli sottolineava gli errori: «Pensi che le palle così siano chiare occasioni?»

Piuttosto deludete la prestazione di Edison Cavani nella partita del Boca contro il Palmeiras terminata col punteggio di 0-0. Poco concreto in area di rigore, molto incisivo davanti al microfono. Edison prova a giustificarsi mentre il Palmeiras, grazie ai suoi errori, ora sogna la finale che si giocheranno nella semifinale di ritorno in programma il 6 ottobre.

L’ex attaccante del Napoli ha avuto diverse occasioni da poter finalizzare sotto porta, ma non ci è riuscito, motivo per il quale è stato stimolato a parlarne nelle interviste post partita. Le domande del giornalista però non sono piaciute all’attaccante uruguaiano che ha innescato una polemica con il giornalista.

La risposta polemica di Cavani

Il giornalista chiede:

«Hai perso tre chiare occasioni»

E Cavani risponde: «Di quali sono le tre opportunità chiare di cui parli?»

Il giornalista quindi gli spiega le situazioni e Cavani:

«Tu pensi che le palle così siano chiare occasioni? Questo è quello che ti sembra. In mezzo campo le cose non sono così facili come a volte sembrano dall’esterno»

