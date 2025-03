Juve-Motta, Buffon vota la conferma fino a fine stagione: «Tanto vale attendere…»

L’ex capitano bianconero a Sportmediaset: «Io lo avevo detto prima dell’inizio del campionato, con Conte il Napoli sarebbe arrivato primo o secondo a prescindere dalla squadra»

Dopo il tonfo bianconero allo “Stadium” contro l’Atalanta, continuano a tenere banco le tribolate vicende di casa Juventus. Le chiavi di lettura sono diverse: da un lato, molti addetti ai lavori sono convinti che i vertici della Vecchia Signora dovrebbero esonerare Thiago Motta per dare la scossa ad un ambiente ormai allo sbando. Dall’altro c’è chi ritiene che, a questo punto, sia meglio dare fiducia al tecnico italo-brasiliano nella speranza che tale scelta porti frutti positivi nel finale di stagione. Quest’ultima tesi la sostiene ad esempio Gianluigi Buffon, il quale ha detto la sua ai microfoni di Sportmediaset a margine dell’incontro a Roma con gli studenti di Sport Managment della Luiss Business School.

Le parole di Buffon

«In questo momento mancano 10 giornate, probabilmente le cose non stanno andando come vorrebbero, ma mancano ancora 10 giornate e tanto vale attendere il finale e vedere se in questo rush può accadere qualcosa di sorprendente, e sorprendentemente positivo. Io me lo auguro», ha commentato l’ex portiere della Nazionale.

Dalle difficoltà di Thiago Motta ad Antonio Conte, che ha portato il Napoli a lottare per lo scudetto. Come sta vivendo secondo te questo finale di campionato?

«Io lo avevo detto prima dell’inizio del campionato, con Conte il Napoli sarebbe arrivato primo o secondo a prescindere dalla squadra. Adesso sarà dura per chi deve confrontarsi con Antonio in questo finale. Comunque vada un campionato con una corsa a tre squadre non si vedeva da tanto tempo perciò godiamocela».

Com’è lavorare con Spalletti?

«Lavorare con mister Spalletti è una grande fortuna, è un professionista eccezionale, un perfezionista unico e una delle persone più generose che abbia mai conosciuto nel mondo del calcio. Il coraggio e la generosità sono i due principali ingredienti che cerco nell’uomo».

