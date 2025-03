Bargiggia: “Il Napoli, fuori dalle coppe, pareggia col Venezia costato forse tutto lo stipendio annuo di Conte”

Su X: «Oltre 140 mln spesi sul mercato dal Napoli che paga Conte 8milioni +2 a stagione. E voi pappagalli, continuate pure ad esaltare “Antonio”…»

Il giornalista Paolo Bargiggia attacca Conte e il Napoli dopo lo 0-0 contro il Venezia. Il giornalista critica su X la non vittoria del Napoli visto l’ampio divario tecnico che c’è con il Venezia. Divario, sostiene Bargiggia, certificato anche dai soldi spesi sul mercato e dallo stipendio guadagnato dall’allenatore del Napoli.

Bargiggia: «Oltre 140 mln spesi sul mercato dal Napoli»

Le parole di Bargiggia su X:

“Oltre 140 mln spesi sul mercato dal Napoli che paga Conte 8mln +2 a stagione, fuori dalle coppe, che pareggia 0 a 0 col

Venezia costato tutto, forse, lo stipendio annuo di Conte. E voi pappagalli, continuate pure ad esaltare “Antonio” …”

La statistica evidenziata da Opta Paolo sugli ultimi risultati del Napoli di Conte. Il tecnico del Napoli nelle ultime sette partite ha fatto appena 8 punti. Si tratta di un record negativo, il peggiore dal 2010 quando allenava l’Atalanta. Allora furono quattro i punti conquistati.

Su X:

«Antonio Conte ha guadagnato otto punti nelle ultime sette partite di campionato; in Serie A, in una serie di sette sfide in una singola stagione, è il suo peggior risultato dal 2010 sulla panchina dell’Atalanta (quattro in quel caso). Difficoltà».

Per vincere bisogna segnare e il Napoli fa una grande fatica

Per vincere bisogna segnare e il Napoli fa una grande fatica. Sfortuna, imprecisione o grandi parate gli azzurri nel primo tempo hanno avuto 5 palle limpide che non sono entrate. La stessa cosa è avvenuta contro la Fiorentina ma almeno 2 erano entrate in porta e si era portata la vittoria a casa. Alle 12.30 come contro Como, Atalante e Empoli il Napoli gioca bene a tratti e cala nel secondo tempo quando il Venezia sembrava alle corde. Eppure Simeone ha avuto la palla gol nel recupero, anche questa fallita.

Nel primo tempo il primo quarto d’ora è a ritmi elevati con il Venezia aggressivo a centrocampo ma è il Napoli ad avere la grande occasione al 5° minuto: Raspadori di sinistro centra il palo. Al 17° sempre Jack di destro stavolta trova Radu pronto e dal calcio d’angolo McTominay trova un difensore veneziano sulla linea. La partita poi rallenta e poco prima della mezz’ora ancora Scott di testa impensierisce Radu che blocca in due tempi. Al 41° la difesa rischia la frittata ma Fila tira debole davanti a Meret. Al 45° secondo palo con Lukaku e con Radu che salva ancora sulla linea.

