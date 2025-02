Everton-Liverpool, un derby in stile wrestling e Slot espulso per una stretta di mano all’arbitro un po’ troppo stretta – VIDEO

Per il Telegraph “l’arbitro Oliver ha perso il controllo”. Il Liverpool (come il Napoli) deve dimostrare di saper mantenere i nervi saldi quando la temperatura sale

Ieri sera Everton-Liverpool, il Derby del Merseyside si è concluso sul 2-2. Un pareggio agguantato in extremis dai Toffees. Ma a creare dibattito non è tanto il risultato quanto gli scontri tra giocatori a fine partita e il roso a Slot. Fin l’olandese era sempre stato un tipo mite, calmo. C’è da dire anche che, come scrive il Telegraph, “l’arbitro Michael Oliver, è stato accusato di aver perso il controllo“.

Curtis Jones confronted Doucoure after he appeared to gesture at Liverpool fans at full time. After Jones and Doucoure were given red cards, Arne Slot was also given one after his handshake with Michael Oliver a few moments later. pic.twitter.com/g0uyUqSoHw — ESPN FC (@ESPNFC) February 12, 2025

Everton-Liverpool, Slot protagonista nel derby in stile wrestling

Anche perché quattro cartellini rossi a tempo scaduto se non sono un unicum nella storia dei derby di Liverpool, poco ci manca. Il primo se lo becca proprio Slot, l’ allenatore del Liverpool, “aveva parlato prima del calcio d’inizio con quei suoi toni calmi e misurati. Alla fine l’olandese era tra quelli espulsi: aveva tenuto la mano di Oliver per troppo tempo e in modo troppo aggressivo, aveva reagito con rabbia al pareggio all’ultimo respiro dell’Everton, si era precipitato in campo e sembrava piuttosto agitato“, segnale il Telegraph.

Another angle of Arne Slot’s red card tonight… What did he say to Michael Oliver 🤝 pic.twitter.com/qzR376WKUw — Football on TNT Sports (@footballontnt) February 12, 2025

L’arbitro Oliver ha poi espulso Abdoulaye Doucouré dell’Everton per doppia ammonizione, e Curtis Jones del Liverpool, perché i due sono arrivati allo scontro. Pure l’assistente di Slot ha visto sventolarsi in faccia un rosso.

Van Dijk and Doucouré go at each other after the red card. Van Dijk: “Hey, How you like that?” Doucouré: “Fuckin go inside!” After Slot gets a red Doucouré: “Ah that’s it!” 👀😆 pic.twitter.com/mdTk2zD1Q2 — HT🐺⭐⭐ (@BanditHamsa) February 12, 2025

Il quotidiano racconta secondo per secondo cose è successo nei minuti finale della partita:

“40 secondi dopo il gol del 2-2 il Goodison Park è in delirio e c’è una piccola invasione di campo nell’angolo dove Tarkowski stava festeggiando. L’annunciatore dello stadio avverte i tifosi che stanno infrangendo la legge per aver violato il campo mentre gli steward fanno del loro meglio per proteggere la bandierina d’angolo, che era stata dissotterrata nella carneficina. Mentre Oliver fischia, Doucoure esulta scatenandosi davanti ai tifosi ospiti e scoppia il primo scontro violento quando Curtis Jones affronta il centrocampista dell’Everton. Ciò scatena una grande rissa in cui vengono coinvolti giocatori di entrambe le parti e la polizia. Alcaraz (la meteora che passo dalla Juventus) è stato fotografato durante una colluttazione con una poliziotta nel trambusto”.

“Mentre la mischia inizia a calmarsi, il manager del Liverpool Arne Slot viene visto protestare con rabbia di fronte a Oliver, insieme a Van Dijk. Oliver risponde espellendo Slot, il suo assistente Sipke Hulshoff, Jones e Doucoure per le brutte scene post-partita”.

Prima della partita, Slot “aveva chiesto ai suoi giocatori di mantenere la calma nel derby“. Ma non è andata così, “basti dire che la guida al Buddhismo dell’olandese non diventerà un best seller tanto presto“.

Il Liverpool forse soffre di braccino del tennista? “Questa è la seconda volta in tre mesi che non riescono a gestire finali frenetici in un ambiente rumoroso. Ma Slot non può permettere che queste ultime cadute diventino frequenti. Se il Liverpool fosse sopravvissuto ancora per un minuto, si sarebbe parlato della solita brutta vittoria di cui ogni vincitore ha bisogno, facendosi strada verso la vittoria nonostante fosse ben al di sotto del consueto rendimento“.

“La loro ultima esperienza a Goodison dimostra che hanno anche un ostacolo psicologico importante da superare. Quando la temperatura sale, come sicuramente accadrà nelle ultime 14 partite, devono dimostrare di saper mantenere i nervi saldi e superare il traguardo“.

Per quanto riguarda questa osservazione, si parla di Liverpool, ma si potrebbe tranquillamente leggere “Napoli”.

