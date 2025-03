Ancelotti e Simeone scontri da record. Si sono affrontati ventisette volte, più che con qualsiasi altro allenatore

Da As. Questa sera il derby di Madrid. Carletto ha battuto Simeone dieci volte in carriera. Prima, il Cholo minacciava il record di Spalletti di 11 vittorie contro Ancelotti

Questa sera va in scena l’ennesimo derby di Madrid, il ritorno degli ottavi di Champions. All’andata finì 2-1 per Ancelotti grazie a una perla di Brahim Diaz. Si tratta del derby numero 27 per Ancelotti e Simeone. Tra loro si sono sfidati più di chiunque altro allenatore, lo scrive As che poi rivela anche un dato curioso.

“Nelle lunghe e fortunate carriere di Carlo Ancelotti e Diego Pablo Simeone, c’è sempre stata una costante comune: girarsi nell’area tecnica e vedere l’altro dare istruzioni sulla linea laterale avversaria. Hanno messo fra loro alla prova le loro conoscenze come allenatori ventisette volte. Più che con qualsiasi altro allenatore“.

Simeone minaccia il record di Spalletti di 11 vittorie contro Ancelotti

Ancelotti è quasi un incubo per Simeone. Al contrario, al tecnico italiano, “la chioma in continuo cambiamento di Cholo è quella che meno gli piace vedere, dopo la famosa pelata di Luciano Spalletti“.

Infatti pare che “Carletto è l’unico ad aver battuto Simeone dieci volte nella sua carriera da allenatore. Al contrario, l’allenatore biancorosso minaccia il record di Spalletti di 11 vittorie contro Ancelotti. Tanto che il punteggio tra le due squadre era in perfetta parità prima della gara d’andata dell’Euroderby al Bernabéu. Con quel 2-1 Blancos, per ora tutto pende dalla parte del Real Madrid: 10 vittorie per Carlo, otto pareggi e nove vittorie per il totem della religione cholista“.

Entrambi nelle dichiarazioni pre-partita hanno elogiato l’avversario. Prima Ancelotti, poi Simeone, ricordando le parole di Sergio Ramos secondo cui “l’adulazione indebolisce“. ha rispedito al mittente i complimenti.

