Simeone sulla partita col Real: «L’unico ad avere le idee chiare su quello che succederà è Dio»

In conferenza: «Il calcio ha diversi scenari di gioco. Diverse energie. Avremo momenti difficili in difesa, avremo momenti migliori…. La qualità e la freschezza dipenderanno dai giocatori. Loro sono in vantaggio e noi dobbiamo cercare il gol del pareggio!»

Che si giochi in campionato, copa del rey o in Champions, come in questo caso, Atletico Real è e sarà sempre una partita speciale ma soprattutto complicata. Domani sera Atletico Madrid e Real Madrid si giocano l’accesso ai quarti di finale. All’andata è finita male per la squadra di Simeone, i colchoneros hanno perso per 2 a 1, gol di Rodrygo e Brahim Diaz per la squadra allenata da Carlo Ancelotti, e di Julian Alvarez per l’Atletico. Il gol dell’argentino tiene in partita i padroni di casa. Nulla è deciso e se chiedete a Simeone come finirà la partita, vi risponderà che l’unico ad avere la risposta è Dio. Marca ha riportato le parole del tecnico argentino a 24 ore dall’inizio della partita.

La conferenza di Simeone

L’Atletico dovrà prendersi qualche rischio per recuperare lo svantaggio ma senza offrire la gola all’avversario:

«Il calcio ha diversi scenari di gioco. Diverse energie. Avremo momenti difficili in difesa, avremo momenti migliori…. La qualità e la freschezza dipenderanno dai giocatori. Loro sono in vantaggio e noi dobbiamo cercare il gol del pareggio!»

Simeone crede nella rimonta:

«Credo nei miei giocatori, ho fiducia nella squadra. Capisco il cuore che hanno i miei giocatori e andremo in campo per cercare di rimanere in Champions League. Il nostro obiettivo è giocare la finale».

Il pubblico, i tifosi, saranno una componente importante della partita, ma chi deciderà l’esito della gara saranno i calciatori che andranno in campo:

«Questa partita dobbiamo giocarla sul nostro campo di casa. La gente ci spingerà, ma la realtà è ciò che accade in campo. Quello che succede sugli spalti da solo non farà vincere la partita. Dobbiamo giocare una grande partita. Capisco che è una partita importante e spero che riusciremo a farlo sul campo».

Non è da sottovalutare la mancanza di esperienza di alcuni giovani che potrebbero risentire della pressione che una partita del genere mette addosso:

«Giuliano, Barrios, Lino, Riquelme? Sono giocatori che non sono abituati a queste partite, ma ogni calciatore vorrebbe giocarle. C’è sempre la pressione che si ha addosso, ma è un gioco».

Come fermare il Madrid?

«Le caratteristiche della squadra rivale, con giocatori così verticali, fanno sì che giochino in questo modo. Noi siamo una squadra collettiva che può alternare gioco alto, gioco basso… con possesso, senza possesso».

C’è la possibilità che Atletico – Real Madrid si decida ai calci di rigore:

«Non li abbiamo preparati, ma oggi potremmo farlo alla fine. Non è mai lo stesso allenamento di una partita».

Per domani Simeone si aspetta molto da Griezmann:

«Domani sarà una grande partita per Griezmann. Sono convinto».

E sulle sensazioni prima della partita, Simeone dice:

«Sicuramente sia l’avversario che noi stessi prepareremo la partita nel migliore dei modi, ma l’unico ad avere le idee chiare su quello che succederà è Dio».

ilnapolista © riproduzione riservata