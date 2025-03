Chiuse il primo ciclo di Max in bianconero. Ora i due si sono riavvicinarti, sono stati visti in un bar di Torino

Fu Paratici a “licenziare” Allegri alla Juventus ma ora i due potrebbero ricostruire il Milan (Gazzetta)

Il Milan è in fase di ricostruzione totale dopo una stagione fallimentare. Fonseca (che è ora al Lione) e Conceiçao non sono riusciti a raddrizzare la barra nonostante i rossoneri avessero costruito una buona rosa. Da Theo a Leao passando per uno come Reijnders che tutti i club d’Italia vorrebbero, aggiungendo Gimenez e Joao Felix e senza scordare Pulisic e Loftus-Cheek. Secondo la Gazzetta dello Sport il nuovo Milan sarà targato Allegri-Paratici. Si vedrà se sarà effettivamente così.

Allegri e Paratici possono ritrovarsi al Milan (Gazzetta)

Intanto scrive la Gazzetta dello Sport:

“Fabio Paratici nel ruolo di nuovo direttore sportivo, Massimiliano Allegri di ritorno sulla panchina rossonera, lasciata in una fredda serata del gennaio 2014 a Reggio Emilia, dopo il ko per 4-3 contro il Sassuolo. Il casting dell’a.d. Giorgio Furlani entrerà nel vivo dalla prossima settimana, con una serie di incontri con i singoli candidati. Tra i primi della lista c’è proprio Paratici insieme a Igli Tare. Perché il Milan vuole – allo stesso tempo – un dirigente forte sul mercato italiano, ma di respiro internazionale.

[…] Fu lui (Paratici ndr) uno degli artefici della fine del primo ciclo di Allegri alla Juve. E Max non la prese benissimo. Ma dopo anni il rapporto tra i due pare tornato buono. Nelle scorse settimane Paratici e Allegri sono stati visti insieme ad amici in comune a Torino, in un bar del centro. Non avrebbero però ancora parlato di Milan. D’altronde, in questi casi, meglio procedere passo per passo. […]

Perché il Milan, dopo aver puntato su due portoghesi (Fonseca prima e Conceiçao ora), vorrebbe cambiare linea, preferendo ora un tecnico autoctono. […] Oltre ad Allegri (e con Mancini verso la Juve), c’è praticamente solo Sarri, che Paratici portò a Torino proprio al posto di Max nel 2019. Gli altri nomi “da Milan” sono al momento occupati”.

ilnapolista © riproduzione riservata