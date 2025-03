Oggi il cambio. Crosetti: “Stanno spostando via il disastroso Giuntoli che aveva scelto il disastroso Motta. Forse stanno recuperando lucidità”.

Alla Juventus stanno rinsavendo: via Thiago Motta, ridimensionato Giuntoli. Tudor traghettatore

È il giorno dell’esonero di Thiago Motta. Giunge al capolinea la strombazzatissima avventura dell’allenatore italo-brasiliano portato in bianconero dal fallimentare Giuntoli. Dopo nove mesi, John Elkann e i suoi sono rinsaviti e li stanno facendo fuori entrambi. Subito Thiago Motta, con un po’ più di tempo l’ex direttore sportivo del Napoli che in bianconero ha combinato solo disastri con una campagna acquisti da oggi le comiche.

Maurizio Crosetti, prima firma di Repubblica, su X scrive: “Stanno spostando via il disastroso Giuntoli che aveva scelto il disastroso Motta. Forse stanno recuperando lucidità”.

Quella di Mancini (come scritto ieri dal Napolista) era una pista solo mediatica, alimentata da chi ancora credeva di contare qualcosa nella Juventus. Arriva Tudor perché Tudor ha accettato di fare il traghettatore e basta. Nove giornate di campionato e probabilmente anche il Mondiale per club che il prossimo tecnico pare che non voglia disputare. Il futuro sarà altro da Tudor, altro da Mancini. Tra i nomi, in pole position, ovviamente c’è Antonio Conte (come i lettori del Napolista sanno fin troppo bene). La Juve tornerà a dirigenti juventini, in casa bianconera il tempo dell’approssimazione è finito.

