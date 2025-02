Zaniolo: «Atalanta? Non sempre si fanno le scelte migliori. Non sono una testa calda»

In conferenza: «Ovunque sia andato non ho mai avuto problemi con nessuno, io so quello che valgo. La Fiorentina è lo step giusto per me»

Alla presentazione con la sua nuova squadra, la Fiorentina, Nicolò Zaniolo si è lasciato andare a delle dichiarazioni sia sul rapporto con Moise Kean (dati anche evidenti screzi avvenuti in Nazionale negli scorsi anni), sia sul suo ex club, l’Atalanta.

Zaniolo: «Atalanta? Non sempre si fanno le scelte migliori»

L’ex Roma e Galatasaray ha commentato sul suo carattere:

«Io testa calda? Credo che sia un’idea che qualcuno si è fatto ma non è così. Ovunque sia andato non ho mai avuto problemi con nessuno, io so quello che valgo e l’importante è che lo sappia chi mi vuole bene. Il resto lo lascio dire a voi».

Ha raccontato di quando ha sentito il tecnico Palladino nelle scorse settimane:

«Ho sentito le parole del mister, ed ha ragione: io ero convinto che questo fosse lo step migliore per me».

E su Moise Kean:

«Per quanto riguarda Moise, è un fratello. Sono felice per quello che sta facendo. Io devo pensare a mettermi a disposizione della squadra, poi si vedrà. Sicuramente gli prometto che gli passerò la palla ogni volta che potrò per farlo continuare a segnare».

Infine, Zaniolo ha spiegato il motivo per cui aveva scelto l’Atalanta in estate:

«Toccava a me decidere e non sempre si fanno le scelte migliori. Poi ho deciso di fare questo passo perché la Fiorentina mi ha voluto fortemente. Appena mi hanno cercato questa volta non ho avuto dubbi».

