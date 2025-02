Vinicius dove lo metto? Meglio che torni a sinistra, al centro c’è sovraffollamento (Marca)

“Ci sono state diverse occasioni in cui Ancelotti, completamente disperato, ha urlato al brasiliano di aprire il campo e di smetterla di provare a creare gioco all’interno”

«Sono molto felice di giocare come centravanti. All’inizio ero scettico, ma l’allenatore mi ha sempre detto che avrei segnato di più. Non gli credevo, e invece aveva ragione». Con queste parole, Vinicius Jr aveva raccontato la sua trasformazione calcistica, avvenuta sotto la guida di Carlo Ancelotti dopo l’addio di Karim Benzema. L’inizio non è stato dei migliori. Il tentativo di cambiare posizione a Vinicius ha inizialmente creato più problemi che soluzioni.

Come riportato da Marca: «Vinicius, Rodrygo, Bellingham e Mbappé si sono ritrovati a giocare tutti sulla stessa fascia, sovrapponendosi continuamente e facilitando il compito delle difese avversarie che avevano vita facile nel chiudere gli spazi». Il caos tattico ha costretto Ancelotti e il suo staff a lavorare intensamente per ridare equilibrio alla squadra e spiegare ai propri giocatori che l’ampiezza del campo era fondamentale per evitare prevedibilità.

Il tecnico italiano ha spesso sottolineato l’importanza di variare posizione durante le partite: «Mbappé si sente a suo agio al centro, ma Vinicius sta scoprendo che può essere altrettanto pericoloso in quella zona. Ogni partita richiede un adattamento», ha spiegato. Tuttavia, il problema non è mai stato del tutto risolto.

Ancelotti spinge Vinicius a capire di dover sfruttare ogni zona dell’attacco (Marca)

Se nelle prime fasi della stagione il problema principale era la congestione di giocatori sulla fascia sinistra, il tentativo di Vinicius di accentrarsi ha generato un nuovo tipo di confusione. Ancelotti, visibilmente frustrato, ha più volte richiamato il brasiliano a bordo campo per ordinargli di allargarsi e smettere di cercare continuamente la giocata interna. Il suo messaggio era chiaro: creare spazio sulle fasce è fondamentale.

Durante il derby contro l’Atlético Madrid, il Real è stato in difficoltà proprio per questa ragione. Nei primi 45 minuti, Vinicius ha insistito nel giocare dentro, soffocando la manovra offensiva e annullando qualsiasi possibilità di verticalizzazione. Solo nella ripresa, quando il brasiliano è tornato a presidiare la fascia, la squadra ha ritrovato ordine e pericolosità. Da quel momento, il Madrid ha iniziato a creare occasioni, con Mbappé autore del gol decisivo e Bellingham vicinissimo alla rete con un tiro che ha colpito il palo.

Ne parla così ancora il quotidiano spagnolo:

“E se all’inizio il problema era sull’ala sinistra…ora ce l’hanno al centro con una congestione di gambe che crea ostacoli incomprensibili. Ci sono state diverse occasioni in cui Ancelotti, completamente disperato, ha urlato al brasiliano di aprire il campo e di smetterla di provare a creare gioco all’interno. Istruzioni chiare che nella ripresa hanno aiutato il Madrid a iniziare a far male alla squadra di Simeone, che non era riuscita a tirare in porta nei primi 45 minuti. Un inizio di partita in cui le pedine non erano ben disposte, con Vinicius dentro e senza aprire il campo per provare a trovare un passaggio alle spalle della difesa che non è mai arrivato”.

