Vinicius Jr ha rifiutato il rinnovo con il Real Madrid a 15 milioni netti a stagione (The Athletic)

Oggi si è tenuto il primo colloquio; lo stipendio proposto è lo stesso che prende Mbappé. Fino a fine stagione ci saranno ulteriori incontri. Il contratto scade nel 2027.

Oggi c’è stato un primo incontro per il rinnovo di contratto di Vinicius Jr con il Real Madrid.

Il Real Madrid propone 15 milioni netti a stagione a Vinicius Jr: rifiutati

Secondo quanto riportato dal giornalista spagnolo di The Athletic Mario Cortegana, l’offerta dei blancos di uno stipendio da circa 15 milioni netti all’anno (all’incirca come Mbappé), è stata rifiutata.

⚡️Excl. details Real Madrid-Vinicius ➕Meeting at the club’s request and at Valdebebas

➕The player’s salary after The Best is around €15M net (very similar to Mbappé’s) and the figure proposed was rejected

➕Talks expected to continue@TheAthleticFC https://t.co/1nPdVA8MVv https://t.co/tdvjNMarI7 — Mario Cortegana (@MarioCortegana) February 7, 2025

Si prospettano nuovi colloqui in futuro. Ricordiamo che l’attaccante brasiliano ha un contratto che scade nel 2027 e diversi club arabi pronti a fare follie per averlo nella propria squadra.

Relevo racconta che il brasiliano si lamentava con Ancelotti perché i compagni non gli passavano la palla, non lo vedevano. “Il brasiliano è ormai abituato a vivere in trincea, essendo costantemente al centro dell’attenzione. Non si è mai trattato di nascondersi, ma piuttosto di esporsi“. A quel punto è esploso Modric. “Più volte i compagni hanno ripetuto a Vinicius che deve cambiare. Ancelotti spreca energie cercando di sussurrargli all’orecchio da bordo campo“.

A Radio Marca Raul Varela ha dichiarato:

“Non so se è stato il Pallone d’Oro che non gli hanno dato, il The Best che gli hanno dato, la convivenza a tutti i livelli con Mbappé o la chiamata dell’Arabia Saudita a cui non ha molta voglia di rispondere per sé. Il fatto è che questo Vinicius è diverso. Anche il suo livello di gioco ha scatenato un dibattito che fino ad ora non si era mai verificato all’interno del club. Non smentito da Carletto. Nessuno lo vede in panchina, ma nessuno lo vede come un indiscutibile titolare visto il suo rendimento attuale che è decisamente inferiore a quello di Kylian, Rodrygo e direi anche di Brahim“.

