Dopo la lite con Modric, Vinicius è diventato un problema per il Real Madrid (Marca)

Spesso si vedono giocatori in campo discutere. Quasi mai un veterano rimproverare aspramente un quasi vincitore del Pallone d’Oro. È successo al Real Madrid ieri sera in Coppa del Re contro il Leganes. I protagonisti in questione sono Modric e Vinicius. “Rimproverare un giocatore che stava per vincere il Pallone d’Oro davanti a tutti equivale a dire che il bicchiere è traboccato. Come se non bastasse, Ancelotti ha dato ragione al croato“.

Relevo racconta che il brasiliano si lamentava con Ancelotti perché i compagni non gli passavano la palla, non lo vedevano. “Il brasiliano è ormai abituato a vivere in trincea, essendo costantemente al centro dell’attenzione. Non si è mai trattato di nascondersi, ma piuttosto di esporsi“.

A quel punto è esploso Modric. “Più volte i compagni hanno ripetuto a Vinicius che deve cambiare. Ancelotti spreca energie cercando di sussurrargli all’orecchio da bordo campo“.

This is unacceptable behaviour from Vinicius & this attitude needs to be fixed immediately. So basically captain Modric asked Vini to track back & help the team defensively, Vini didn’t like that & responded with a gesture. Modric rightfully scolded him.pic.twitter.com/z6DO3W4T1a https://t.co/TaxdhlUXzM — Mayank (@MayankRMFC) February 6, 2025

Vinicius è diventato un problema per il Real Madrid

Da questa questione ritornano i dubbi sul suo futuro. “L’Arabia Saudita non si arrende, sono tante le voci autorevoli, interne, vicine e esterne, che, a metà tra informazione e opinione, scommettono sul suo addio”. Da un altro punto di vista, si tratta di “un’opportunità di riequilibrare la squadra dando a Mbappé il comando assoluto”.

Marca su questo è molto netto. “Vinicius è diventato un problema per il Real Madrid“.

A Radio Marca Raul Varela ha dichiarato:

“Non so se è stato il Pallone d’Oro che non gli hanno dato, il The Best che gli hanno dato, la convivenza a tutti i livelli con Mbappé o la chiamata dell’Arabia Saudita a cui non ha molta voglia di rispondere per sé. Il fatto è che questo Vinicius è diverso. Anche il suo livello di gioco ha scatenato un dibattito che fino ad ora non si era mai verificato all’interno del club. Non smentito da Carletto. Nessuno lo vede in panchina, ma nessuno lo vede come un indiscutibile titolare visto il suo rendimento attuale che è decisamente inferiore a quello di Kylian, Rodrygo e direi anche di Brahim“.

