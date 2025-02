Vinicius è contraddittorio: dice di voler fare la storia del Real Madrid, poi si offre all’Arabia (Marca)

Nel 2023 l’entourage ascoltò le offerte saudite; poi, hanno incontrato l’Al Ahli. Dopo l’addio di Neymar, gli arabi potrebbero usufruire degli aiuti dalla federazione per ingaggiare un calciatore di caratura mondiale.

Il Real Madrid vorrebbe rinnovare il contratto di Vinicius Jr, soprattutto dopo che il Ceo della Saudi Pro League, Omar Mugharbel, ha ammesso che farebbero di tutto pur di portare il brasiliano in Arabia in estate.

Vinicius è contraddittorio: dice di voler fare la storia del Real Madrid, poi si offre all’Arabia

A Radio Marca hanno riportato che:

Nel 2023, l’entourage del giocatore ha mostrato la volontà di ascoltare le offerte saudite; quindi è Vinicius a essersi offerto all’Arabia, non il contrario. Successivamente, a Praga, l’agente dell’attaccante ha incontrato l’Al Ahli. Ma la dirigenza del Real Madrid pare non stia capendo realmente la situazione. I blancos rimangono fermi sulla loro posizione, Vinicius ha ancora due anni e mezzo di contratto e una clausola rescissoria da 1 miliardo; chi vorrà acquistarlo, dovrà pagare quella cifra. Il giocatore ne ha voluto parlare anche col suo presidente dopo la partita contro il Manchester City; il club spagnolo è stato chiaro: non vuole mettere l’interesse dei calciatori davanti a quello del club. Il messaggio che vuole lanciare Vinicius risulta contraddittorio: da una parte, dice che vuole fare la storia del Real; dall’altra, è attratto dalle offerte saudite. In genere, a Madrid sono sempre stati i calciatori a fare un passo indietro rispetto alla società.

Ricordiamo che Vinicius:

ha tra i suoi collaboratori fidati il direttore generale di Roc Nation Brasil, la vecchia agenzia di rappresentanza Tmf di oltre 100 calciatori brasiliani e che nel luglio 2023 è stata acquisita dalla società nordamericana Roc Nation Sports International di proprietà del Jay-Z (marito di Beyoncè). Questa è la chiave per interpretare la trasformazione della carriera di Vinicius, elevandolo come una figura globale al di là del calcio e posizionandolo come leader internazionale nella lotta contro il razzismo. Con l’addio di Neymar dal calcio saudita, il campionato arabo potrebbe avere nuovamente aiuti dalla federazione come nell’estate 2023 per ingaggiare un calciatore di caratura mondiale. Questo se Vinicius sarà disposto a lasciare Madrid per un’offerta irrinunciabile; anche perché il Real non vorrebbe cederlo a una diretta concorrente europea.

ilnapolista © riproduzione riservata