Tutti pazzi per Messi: l’arbitro di Kansas City-Inter Miami gli chiede la maglia, sarà sanzionato

E’ accaduto mercoledì sera, in una partita giocata a -17°C. L’arbitro messicano si è unito ai fan dell’argentino che gli chiedevano foto e autografi nel post-gara.

Mercoledì sera l’Inter Miami ha affrontato il Kansas City con una temperatura di -17°C. La squadra di Beckham ha vinto 1-0 grazie al gol di Leo Messi, che è stato protagonista anche di un altro episodio piuttosto curioso.

L’arbitro di Kansas City-Inter Miami chiede la maglia a Messi: sarà sanzionato

Come spesso accade negli Usa, l’argentino ha ricevuto grande effetto da parte del pubblico allo stadio, con richieste di foto e autografi.

Ciò che è risultato più insolito è stato l’arbitro messicano Marco Antonio Ortiz Nava, che si è unito ai fan di Messi chiedendogli la maglia.

Ciò non è stato apprezzato dal Kansas City, che ha stilato il seguente comunicato:

Abbiamo informato la Concacaf e la Major League Soccer dell’incidente dopo la partita contro l’Inter Miami mercoledì. Attendiamo un esame più approfondito e le misure che verranno prese.

La Confederazione ha reagito, riportando:

La condotta dell’arbitro non è conforme al codice della Confederazione per gli ufficiali di gara e alle procedure esistenti per questo tipo di richieste. L’arbitro ha riconosciuto il suo errore, si è scusato per l’incidente e ha accettato le misure disciplinari applicate dalla Concacaf.

La sanzione non è stata ancora specificata.

