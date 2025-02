L’ex centravanti alla Gazzetta: «Parliamo di un numero 9 molto forte, che garantisce più profondità di Vlahovic».

Alla Gazzetta dello Sport è stato intervistato l’ex attaccante Luca Toni, che ha risposto anche ad una domanda su un ipotetico trasferimento di Victor Osimhen alla Juventus. Il centravanti, ancora di proprietà del Napoli, resta uno dei pupilli del ds bianconero Cristiano Giuntoli.

Toni: «Osimhen lega il gioco meno di Vlahovic, non so se per Thiago Motta andrebbe bene»

Sul nigeriano, Toni ha dichiarato:

«Parliamo di un numero 9 molto forte. Osimhen garantisce più profondità di Vlahovic, ma forse lega il gioco pure meno di Dusan. E quindi non so se per Thiago Motta cambierebbe troppo».

Se tutto andrà secondo programmi, in estate la Juventus dirà addio a Dusan e darà l’assalto a Osimhen, di gran lunga il preferito tra i possibili eredi del serbo (in lista anche Zirkzee del Manchester United). Questione di spessore, età e conoscenza del calcio italiano. Il nigeriano, sotto contratto con il club azzurro fino al 2026, lascerà la Turchia e rientrerà a Napoli. Osimhen e la società di De Laurentiis hanno già messo per iscritto le cifre dell’addio, fotografate dalla clausola da 75 milioni di euro valida però soltanto per l’estero. Un costo importante, ma non impossibile grazie al sacrificio di Vlahovic.

La Juventus, a differenza di un club straniero, dovrà sedersi al tavolo anche con il Napoli per provare ad acquistare il nigeriano. Un affare tra le due società non è né facile né scontato, ma in questo caso un buon compromesso potrebbe convenire a tutti. E la Juventus? I bianconeri considerano l’attaccante del Galatasaray l’elemento ideale per il dopo Vlahovic. Osimhen guadagna meno di Dusan (11 milioni netti contro 12) e a differenza del serbo potrebbe godere dei benefici fiscali del Decreto Crescita, che conserva tuttora.

