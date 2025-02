Thuram e il mancato rigore, Inzaghi: «Il Var deve intervenire. Al quarto episodio così, mi arrabbio»

Per la Gazzetta, invece, rimangono i dubbi sull’intervento di Pavlovic.

Il derby tra Milan e Inter si è concluso ieri 1-1. Resta, però, il rammarico per i nerazzurri, che richiedevano un calcio di rigore per un fallo di Pavlovic su Marcus Thuram.

Il fallo di Pavlovic su Thuram scatena le polemiche

Nella moviola del Corriere dello Sport si legge:

La grossa macchia nella prestazione di Chiffi è la mancata concessione del calcio di rigore in favore dell’Inter al 29esimo: Theo Hernandez anticipa Thuram, ed è ciò che l’arbitro indica subito di aver visto, ma l’attaccante nerazzurro poco prima aveva preso un calcio sul polpaccio da Pavlovic. L’intervento era falloso e andava punito, invece, nemmeno il Var Di Paolo è intervenuto.

Per la Gazzetta dello Sport, invece, il dubbio del penalty rimane sul contatto giudicato lieve dall’arbitro.

Inzaghi: «Il Var deve intervenire. Al quarto episodio così, mi arrabbio»

A fine partita, anche il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi si è espresso sull’episodio. Le dichiarazioni riportate da Sky:

«I ragazzi sono stati magnifici, sono andati oltre. Gli ho parlato e gli ho fatto i complimenti. E sono andati oltre agli episodi: tre gol annullati, tre pali e un rigore clamoroso non fischiato su Thuram. Il rigore? È un discorso ampio: non me n’ero accorto e non so quali siano le direttive. Ci sta che possa sfuggire all’arbitro, ma chi sta al Var non può non richiamarlo. Ho visto trasmissioni sportive fare giurisprudenza sull’Inter, al quarto episodio di questo tipo, inizio ad arrabbiarmi».

ilnapolista © riproduzione riservata