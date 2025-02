Supercoppa 2026, l’eliminazione della Juve complica i piani: avere l’Empoli o il Bologna raffredda i sauditi

Due squadra dal scarso potere attrattivo. L’alternativa è disputarla negli Stati Uniti o Canada, o un’unica finale in Italia.

L’eliminazione della Juventus dalla Coppa Italia complica i piani della Lega Serie A per la Supercoppa in Arabia del 2026, poiché un’outsider prenderà il posto di una big.

I possibili scenari della Supercoppa 2026 in Arabia

E’ sicuro, infatti, che nella final four ci sarà una tra Bologna e Empoli. Per trovare il Milan, i rossoneri dovranno accedere in finale di Coppa Italia superando l’Inter mentre per quanto riguarda la Juventus, dovrà arrivare tra le prime tre in campionato e sperare che i nerazzurri finiscano tra le prime due in Serie A o in finale di Coppa Italia.

Esiste anche uno scenario che porta alla partecipazione alla Supercoppa da quarti in classifica, ma nel 2024 fece storcere il naso agli arabi con stadi vuoti e poco interesse dimostrato. In Medio Oriente si sono assicurati la competizione per 23 milioni ogni edizione; in alternativa, si potrebbe scegliere di disputarla negli Stati Uniti o Canada. Si potrebbe anche decidere di tornare a un match unico disputato in Italia, alleggerendo dunque il calendario.

Il tempo limite per comunicare la decisione sarà aprile 2025.

Sabatini:

«Cari tifosi juventini, adesso siete contenti? Anzi siete Allegri adesso? Perché con il rigore sbagliato da Vlahovic, e poi quello di Yildiz certo, si conclude l’avventura della Juventus, addirittura nei quarti di finale di Coppa Italia. La stagione precedente si era conclusa con il gol di Vlahovic nella vittoria in finale di Coppa Italia.

Invece stavolta il 26 di febbraio 2025 la stagione bianconera è già conclusa e può essere considerata al momento un fallimento. Detto con grande rispetto per l’impegno della società, l’impegno e la bravura dell’allenatore Thiago Motta ma il responso del campo è questo. E non è un responso bugiardo, considerato anche quello che si è visto proprio in campo contro l’Empoli. Perché non è stato un furto quello del piccolo club toscano all’Allianz Stadium, anzi c’è stato il palo nel primo tempo, l’occasione sbagliata nel secondo, non tanto sottolineato con enfasi dalla colonna sonora dello Stadium appunto. Comunque tutti episodi che si sono visti, fatti non parole, azioni non gioco, conclusioni e non possesso palla».

