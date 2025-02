Sabatini sull’eliminazione della Juventus dalla Coppa Italia: «Cari tifosi juventini, siete Allegri adesso?»

Il giornalista: «Khéphren Thuram unico campione arrivato al culmine di un mercato totalmente sbagliato e fallimentare, la stagione può considerarsi un fallimento»

Il commento di Sandro Sabatini, giornalista e opinionista tv, sull’eliminazione della Juventus dalla Coppa Italia dopo la sconfitta ai calci di rigore contro l’Empoli.

Sabatini: «Cari tifosi della Juventus, siete Allegri adesso?»

«Cari tifosi juventini, adesso siete contenti? Anzi siete Allegri adesso? Perché con il rigore sbagliato da Vlahovic, e poi quello di Yildiz certo, si conclude l’avventura della Juventus, addirittura nei quarti di finale di Coppa Italia. La stagione precedente si era conclusa con il gol di Vlahovic nella vittoria in finale di Coppa Italia.

Invece stavolta il 26 di febbraio 2025 la stagione bianconera è già conclusa e può essere considerata al momento un fallimento. Detto con grande rispetto per l’impegno della società, l’impegno e la bravura dell’allenatore Thiago Motta ma il responso del campo è questo. E non è un responso bugiardo, considerato anche quello che si è visto proprio in campo contro l’Empoli. Perché non è stato un furto quello del piccolo club toscano all’Allianz Stadium, anzi c’è stato il palo nel primo tempo, l’occasione sbagliata nel secondo, non tanto sottolineato con enfasi dalla colonna sonora dello Stadium appunto. Comunque tutti episodi che si sono visti, fatti non parole, azioni non gioco, conclusioni e non possesso palla.

Questo ha fatto vedere l’Empoli e questo ha fatto vedere la Juventus. Possesso palla e grande manovra, grande impegno anche cerebrale con i movimenti, ma poi l’unica cosa che è stata efficace il gran colpo immenso del fenomeno di Khéphren Thuram. C’è l’azione del singolo, la giocata del campione, unico campione arrivato al culmine di un mercato totalmente sbagliato e fallimentare. Quello dell’estate scorsa, questo è il verdetto sulla Juventus che può essere ribaltato solo e soltanto con un finale di campionato immenso. Ci riuscirà?».

