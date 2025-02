Sudakov: «Lo Shakhtar rifiutò l’offerta del Napoli, ma la Serie A sarebbe perfetta per crescere»

Al Corsport: «Non ho mai detto di no. Vorrei mettermi alla prova nel campionato italiano, soprattutto in squadre così piene di stelle, ma la decisione finale spetta ai dirigenti e al presidente del mio club».

Giorgi Sudakov ,trequartista classe 2002 di proprietà dello Shakhtar Donetsk che era finito nel radar della società partenopea nei mesi scorsi, senza però approdare al Napoli.

Oggi, in una lunga intervista al Corriere dello Sport, parla proprio di quanto accaduto

Partiamo dal calcio: le piacerebbe giocare in Italia?

«Sì, è un paese con una grande storia calcistica, un calcio tattico e tifosi appassionati. Per un centrocampista con le mie qualità la Serie A potrebbe essere il campionato perfetto per crescere. Ci giocano molti centrocampisti di alto livello, gli allenatori sono grandi tattici e il calcio è molto intenso. Inoltre, molti giocatori ucraini hanno già lasciato il segno in Italia».

E allora perché ha detto di no a Juve e Milan?

«Innanzitutto ci sono state offerte dalla Juventus e dal Napoli. In secondo luogo: non ho mai detto di no. Vorrei mettermi alla prova nel campionato italiano, soprattutto in squadre così piene di stelle, ma la decisione finale spetta ai dirigenti e al presidente del mio club».

Cosa è successo con il Napoli?

«Il Napoli ha fatto un’offerta, ma lo Shakhtar ha deciso che sarei dovuto restare con la squadra».

E adesso?

«Vedremo, come ho detto la Serie A sarebbe perfetta per crescere»

