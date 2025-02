Spinazzola in dubbio, contro l’Udinese potrebbe iniziare Mazzocchi (CorSport)

Coppia di centrali confermata: Juan Jesus-Rrahmani con Buongiorno dalla panchina. A parte Spinazzola, sarà la stessa formazione esibita contro Juve e Roma

Il Corriere dello Sport segnala che Leonardo Spinazzola potrebbe saltare la partita con l’Udinese. Al suo posto potrebbe partire titolare Mazzocchi.

Spinazzola in dubbio per l’Udinese

Ecco cosa si legge sul quotidiano diretto da Zazzaroni:

Leo Spinazzola non è al meglio: è questa l’unica novità venuta fuori ieri dalla rifinitura al centro sportivo di Castel Volturno, in vista della partita in programma oggi alle 20.45 contro l’Udinese in un Maradona sold out per la settima volta in stagione. Se alla fine Spina non dovesse farcela, toccherebbe a Mazzocchi completare a sinistra la linea difensiva a quattro che partirà dal primo minuto, per l’ottava volta consecutiva, con la coppia centrale Rrahmani-Juan Jesus. A conti fatti, fermo restando il dubbio legato all’impiego di Spinazzola, oggi Conte dovrebbe schierare dal primo minuto la stessa formazione esibita contro la Juve e la Roma: Meret in porta; difesa con Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus e uno tra Spina e Mazzocchi; Anguissa, Lobotka e McTominay a centrocampo; Politano, Lukaku e Neres nel tridente.

La linea di sinistra a tratti è devastante, l’ex romanista in grande crescita fisica

Un dominio totale e miglioramenti evidenti sul piano del gioco. La linea di sinistra Spinazzola-Neres a tratti è devastante con l’ex romanista in grande crescita fisica. Anguissa sontuoso ed emozionante nella dedica del gol. Difesa con qualche incertezza ma Rahamani è un muro e Meret dà sicurezza. Il brasiliano incanta e il capitano sfoggia tiri a giro. Il Napoli è primo, allunga su Atalanta, Lazio e Juve. C’è l’Inter in scia con cui probabilmente si giocherà la sfida scudetto.

Nel primo tempo il Napoli parte a razzo e dopo appena 5 minuti è il capitano Di Lorenzo con un tiro a giro segnare dopo che la palla sbatte sul palo e poi la spalla di Montipò la spinge in rete. Nemmeno un minuto e Anguissa sbaglia il raddoppio da solo in area piccola. Gli azzurri sono delle furie nel primo quarto d’ora e il Verona riesce solo 15° a imbastire la prima azione con un colpo di testa fuori non di molto. Il volume di azioni e di occasioni, in particolare con McTominay, non porta al raddoppio mentre le poche sortite offensive scaligere mettono a nudo qualche incertezza e troppi pericoli.

