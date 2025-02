Spinazzola: «Dobbiamo dare merito alla Roma che ci ha spinto ad abbassarci»

In conferenza: «C’è un po’ di rammarico, avremmo voluto fino a martedì non avere delusione addosso. Prendere gol all’ultimo fa male».

Il difensore del Napoli e autore del gol azzurro contro la Roma di questa sera, leonardo Spinazzola, ha parlato in conferenza stampa

La conferenza di Spinazzola

«C’è un po’ di rammarico, avremmo voluto fino a martedì non avere delusione addosso. Abbiamo fatto grandi partite, anche contro una grande squadra come la Roma: era difficile uscirne vittoriosi o con un punto, ma ci siamo riusciti. Prendere gol all’ultimo fa male».

Il gol?

«Sono felice, e lo sarei stato doppiamente se avesse portato i tre punti. Con il pareggio diciamo che è andato tutto un po’ a sfumare, il rammarico è più grande».

Cosa ti hanno detto i tuoi tre amici giallorossi?

«Anche Pellegrini me l’ha detto, prima del gol mi aveva mandato a quel paese. Però non mi hanno detto niente, proprio oggi avrei dovuto fare gol che non ne faccio mai».

Nel secondo tempo avete dato tanto campo alla Roma?

«Loro hanno messo tanta qualità in campo, ci siamo abbassati tanti ed è un errore che non è capitato con Juventus e Atalanta. Dobbiamo dare merito alla Roma che ci ha spinto ad abbassarci, martedì vedremo i nostri errori e dove potremo migliorare»

